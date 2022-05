PSG x Troyes: onde assistir, horário e escalações do jogo da Ligue 1 Paris Saint-Germain já é campeão, mas joga para encerrar a temporada de forma positiva





Já com o título garantido, o Paris Saint-Germain recebe o Troyes, neste domingo, pela 36ª rodada do Campeonato Francês. O confronto será disputado no Parque dos Príncipes e está marcado para às 15h45 (horário de Brasília).

Com a expectativa de ter o trio Messi, Neymar e Mbappé em campo, a equipe de Maurício Pochettino busca encerrar a temporada de maneira positiva. Na última rodada, o clube apenas empatou com o Racing Strasbourg por 3 a 3.

FALA, POCHETTINO:

– Tirando essa decepção (eliminação na Champions), ter conquistado o décimo título da Ligue 1 pelo clube é algo histórico, muito importante. A história do clube é fundada através dos títulos em seu país. Isso nos dá satisfação. Os laços que nos unem como jogador, passando quase três anos aqui, e agora tendo conseguido conquistar um título da liga com o PSG, que tem apenas 10 na história, acho que é algo que nos dá uma enorme satisfação.

TROYES BUSCA CALMA

Enquanto que o jogo não tem muito valor esportivo para o PSG, o Troyes busca escapar de vez das possibilidades de rebaixamento. A equipe ocupa o 14º lugar da Ligue 1 e soma 36 pontos, enquanto o Saint-Ettiéne está em 18º lugar, com 31pontos.

FICHA TÉCNICA:

PSG x Troyes



Data e horário: 08/05/2022, às 15h45 (de Brasília)

Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)

Onde assistir: Star+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

​

PSG (Técnico: Mauricio Pochettino)

Donnarumma; Marquinhos, Ramos e Kimpembe; Hakimi, Verratti, Danilo e Nuno Mendes; Messi, Mbappé e Neymar

Desfalques: Mauro Icardi, Julian Draxler e Leandro Paredes (machucados)

TROYES (Técnico: Bruno Irles)

Moulin; Kaboré, Biancone, Palmer-Brown, Eric N´jo e Larouci; Kouamé, Tardieu e Chavalerin; Ugbo e Ripart.

Desfalques: Azamoum (machucado).

