PSG x Rennes: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Ligue 1 No último confronto antes da Champions League, Paris Saint-Germain busca ampliar diferença no Campeonato Francês após goleada sobre o Lille

Após golear o Lille, o PSG encara o Rennes nesta sexta-feira, às 17h (horário de Brasília), pelo Campeonato Francês. O confronto é o último da equipe de Mauricio Pochettino antes do confronto contra o Real Madrid, pela Champions League, na próxima terça-feira.

MESMA MENTALIDADE

​– O Rennes tem um elenco muito bom, jovem, mas com muito talento. Será um jogo competitivo, não será fácil e temos que estar atentos para evitar um tropeço. Temos que manter a mesma mentalidade e ritmo. Jogamos muito bem diante do Lille e queremos sempre progredir – destacou Pochettino, técnico do PSG.

SEM NEYMAR

​Embora Neymar já esteja treinando com os companheiros após sofrer uma lesão no tornozelo esquerdo no fim de novembro, o atleta não será relacionado para o duelo contra o Rennes. Di Maria também é dúvida após sair com dores musculares do confronto contra o Lille.

FICHA TÉCNICA:

PSG x Rennes

Data e horário: 11/2/2022, às 17h (de Brasília)

Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)

Onde assistir: Star+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

PSG (Técnico: Mauricio Pochettino)

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Mendes; Danilo, Paredes e Verratti; Messi, Mbappé e Simons

Desfalques: Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Mauro Icardi e Neymar (machucados)

RENNES (Técnico: Bruno Génésio)

Gomis; Traore, Omari, Aguerd e Meling; Majer, Martin e Santamaria; Bourigeaud, Laborde e Terrier

Desfalques: Jeremy Doku, Romain Salin e Flavien Tait (machucados)

