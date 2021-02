PSG x Monaco: onde assistir e prováveis escalações Jogando em casa, a equipe parisiense tenta ultrapassar o líder Lyon. O Monaco, por sua vez, precisa da vitória para entrar na briga pela classificação direta a Champions League.

Ainda sem os lesionados Neymar e Di Maria, o PSG recebe o Mônaco, em confronto direto, no Parque dos Príncipes. Terceiro colocado a um ponto do líder Lyon, o time mandante pode assumir a ponta da tabela em caso de vitória. Por outro lado, o Mônaco segue em quarto lugar na briga pela zona de classificação direta para a Champions League. A partida é neste domingo, às 17h (horário de Brasília).

> Confira a tabela do Campeonato Francês



O PSG vem de uma boa sequência no Campeonato Francês: venceu as últimas três partidas. Além disso, a equipe do técnico Mauricio Pochettino está com a moral lá em cima após golear o Barcelona, fora de casa, no jogo de ida das oitavas de final da Champions League.

Já o Monaco empatou na última rodada contra o Lorient e desperdiçou a chance de colar nos melhores da competição. Assim, somente a vitória importa para diminuir a distância de cinco ponto do PSG.

FICHA TÉCNICA

PSG x Monaco

Data e horário: 21/02/2021, às 17h (de Brasília)

Local: Parc des Princes (Paris, FRA)

Onde assistir: One Football App

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PSG (Treinador: Mauricio Porchettino)

Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes; Kean, Verratti, Mbappé; Icardi.

Desfalques: Neymar e Di Maria (lesionados).

Monaco (Treinador: Niko Kovac)

Lecomte; Sidibe, Maripan, Badiashile, Henrique; Golovin, Fofona, Tchouameni, Diop; Ben Yedder, Volland.

Desfalques: Gelson Martins (lesionado)

