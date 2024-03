PSG visita Olympique de Marselha em clássico no Campeonato Francês

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/03/2024 - 17:38 Para compartilhar:

Olympique de Marselha e Paris Saint-Germain farão no próximo domingo o clássico da rodada no Campeonato Francês, com o time parisiense perto do título e os marselheses longe da briga em uma temporada irregular.

Líder, o PSG chega para o confronto invicto em 2024, depois de somar 19 dos últimos 27 pontos possíveis, o que coloca a equipe a caminho de levantar seu 12º título nacional, o nono desde 2013, quando o clube foi comprado por um fundo catari.

O bom momento do PSG é reflexo dos 24 gols marcados por Kylian Mbappé, que fará seu último clássico contra o Olympique, já que anunciou sua saída do clube ao final da temporada.

O time parisiense não poderá contar com o apoio de sua torcida no estádio Vélodrome, já que as autoridades francesas proibiram o apoio de torcedores do PSG a Marselha para evitar possíveis distúrbios.

As duas equipes estão separadas por 20 pontos na tabela. O Olympique (7º) vem fazendo uma temporada caótica, tanto no âmbito esportivo como no institucional, com várias mudanças de treinador, mas uma vitória sobre o eterno rival pode renovar o ânimo da equipe em busca de uma vaga nas copas europeias.

Com 39 pontos e 12 rodadas para o fim do campeonato, o time de Marselha ainda tem chances de chegar ao G3 e jogar a próxima Liga dos Campeões. No momento, o terceiro colocado é o Monaco (46 pontos), que no sábado visita o Metz (17º).

O vice-líder é o surpreendente Brest (47 pontos), que no domingo visita o Lorient (15º), equipe que luta contra o rebaixamento.

A rodada começa na sexta-feira, com o confronto direto por vaga nas copas europeias entre Lille (4º) e Lens (6º).

— Jogos da 27ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

(17h00) Lille – Lens

– Sábado:

(13h00) Metz – Monaco

(17h00) Lyon – Reims

– Domingo:

(08h00) Lorient – Brest

(10h00) Nice – Nantes





Le Havre – Montpellier

Clermont – Toulouse

(12h05) Strasbourg – Rennes

(15h45) Olympique de Marselha – PSG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 59 26 17 8 1 62 23 39

2. Brest 47 26 13 8 5 36 20 16

3. Monaco 46 26 13 7 6 47 36 11

4. Lille 43 26 11 10 5 37 23 14

5. Nice 43 26 12 7 7 27 20 7

6. Lens 42 26 12 6 8 35 27 8

7. Olympique de Marselha 39 26 10 9 7 40 28 12





8. Rennes 39 26 10 9 7 40 31 9

9. Reims 38 26 11 5 10 34 35 -1

10. Lyon 34 26 10 4 12 30 40 -10

11. Toulouse 29 26 7 8 11 29 36 -7

12. Strasbourg 29 26 7 8 11 28 39 -11

13. Le Havre 27 26 6 9 11 26 33 -7

14. Montpellier 26 26 6 9 11 31 40 -9

15. Lorient 26 26 6 8 12 35 49 -14

16. Nantes 25 26 7 4 15 24 41 -17

17. Metz 23 26 6 5 15 23 39 -16

18. Clermont 20 26 4 8 14 19 43 -24

