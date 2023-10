PSG vence Strasbourg (3-0) e é líder provisório da Ligue 1

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/10/2023 - 16:21 Para compartilhar:

O Paris Saint-Germain venceu o Strasbourg por 3 a 0, no Parque dos Príncipes, e assumiu provisoriamente a liderança na tabela, neste sábado, pela 9ª rodada da Ligue 1.

Antes de receber o Milan, na quarta-feira, pela Liga dos Campeões, o PSG tem agora um ponto a mais que o Monaco, que recebe o Metz (15º) no domingo, e dois pontos de vantagem sobre o Nice, que recebe ainda neste sábado o Olympique de Marselha, no clássico regional.

Diante do Strasbourg (12º), que sofreu a terceira derrota consecutiva na Ligue 1, os gols foram marcados por Kylian Mbappé de pênalti (10′), e pelos espanhóis Carlos Soler (31′) e Fabián Ruiz (77′).

Com um esquema 3-3-4 com Lee Kang-in e Barcola como titulares, os parisienses se mostraram motivados e concentrados diante da equipe comandada por Patrick Vieira, que não mostrou seu melhor futebol embora pudesse ter empatado aos 12 minutos, mas o gol foi anulado por impedimento.

Os companheiros do capitão Marquinhos – que disputou sua 417ª partida pelo PSG, tornando-se assim o segundo jogador com mais partidas na história do clube, atrás de Jean-Marc Pilorget (435), segundo o site de estatísticas Opta – não cometeram os mesmos erros cometidos na volta das últimas Datas Fifa em setembro, quando o PSG perdeu para o Nice (3-2).

“A preocupação lógica com estes jogos logo após uma pausa internacional é que claramente não é fácil para os jogadores mudarem de mentalidade, mas a equipe jogou bem e administrou muito bem a partida”, disse o treinador do PSG, Luis Enrique.

– Mbappé mais à vontade –

Mbappé foi incisivo, marcando e dando assistência embora tenha falhado novamente em ocasiões que normalmente não perdoa quando está inspirado (42′ e 53′).

Ele parecia mais à vontade e envolvido do que nos últimos jogos pelo PSG, gesticulando quando uma jogada não funcionava como ele queria e chamando a torcida com os braços no Parque dos Príncipes.

Havia menos barulho do que o habitual no estádio devido ao fechamento da curva Auteuil por causa da sanção infligida pela comissão disciplinar do campeonato francês após os cantos homofóbicos proferidos durante o PSG-Marselha (4-0) no dia 24 de setembro.

O atacante parisiense marcou seu 8º gol na Ligue 1 nesta temporada, convertendo um pênalti marcado após uma falta cometida em Gonçalo Ramos.

– Primeiros gols de Soler e Ruiz –

Quase impedido, ele deu origem ao segundo gol (31′) ao cruzar rasteiro para Carlos Soler, que balançou a rede pela primeira vez na temporada.

Bradley Barcola entrou como titular no lugar de Ousmane Dembélé. Randal Kolo Muani, que também foi discreto nos jogos da seleção francesa, não fez o seu melhor jogo.

Os parisienses não perdem em casa para o Strasbourg há 32 jogos. Neste sábado, eles ganharam confiança e conseguiram poupar os zagueiros Hakimi e Skriniar, enquanto Warren Zaïre-Emery desfalcou o time devido a problemas no tornozelo.

Sólido na defesa e com domínio da posse de bola, o PSG não ofereceu muito mais no ataque, com exceção do gol de Fabián Ruiz (77′), também seu primeiro na temporada, após um passe do compatriota Soler.

Com esta vitória, o PSG é o líder provisório com 18 pontos, e colocou pressão sobre o Monaco (17 pontos), primeiro colocado antes do início desta 9ª rodada.





Na quarta-feira, o PSG terá de manter esse caminho vitorioso para dissipar as dúvidas que surgiram após a dura derrota sofrida na Liga dos Campeões diante do Newcastle (4-1).

— Jogos da 9ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Le Havre – Lens 0 – 0

– Sábado:

PSG – Strasbourg 3 – 0

Nice – Olympique de Marselha

– Domingo:

(08h00) Lorient – Rennes

(10h00) Nantes – Montpellier

Lille – Brest

Toulouse – Reims





(12h05) Monaco – Metz

(15h45) Lyon – Clermont-Ferrand FC

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 18 9 5 3 1 20 7 13

2. Monaco 17 8 5 2 1 21 11 10

3. Nice 16 8 4 4 0 9 4 5

4. Brest 15 8 4 3 1 9 7 2

5. Reims 13 8 4 1 3 14 11 3

6. Olympique de Marselha 12 8 3 3 2 12 11 1

7. Lille 12 8 3 3 2 11 10 1

8. Rennes 11 8 2 5 1 14 10 4

9. Nantes 11 8 3 2 3 14 15 -1

10. Toulouse 10 8 2 4 2 10 9 1

11. Le Havre 10 9 2 4 3 10 12 -2

12. Strasbourg 10 9 3 1 5 8 14 -6

13. Montpellier 9 7 2 3 2 12 9 3

14. Lens 9 9 2 3 4 8 13 -5

15. Metz 8 8 2 2 4 7 14 -7

16. Lorient 7 8 1 4 3 13 18 -5

17. Lyon 3 8 0 3 5 6 16 -10

18. Clermont-Ferrand FC 2 7 0 2 5 5 12 -7

