PSG vence segunda na Champions, Bayern humilha Tottenham

O Paris Saint-Germain buscou três importantes pontos no caldeirão turco do Galatasaray, nesta terça-feira pela 2ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, na qual o Bayern de Munique goleou o Tottenham por incríveis 7 a 2.

Em Madri, o Real levou um grande susto, mas conseguiu arrancar um empate com o modesto Brugge (2-2), enquanto a Juventus venceu sem grandes dificuldades (3-0) o Bayer Leverkusen em Turim.

. Grupo A: PSG garante, Real flerta com desastre

Depois de superar por 3 a 0 o Real Madrid na primeira rodada, o PSG foi buscar três novos pontos em Istambul contra o Galatasaray, graças ao gol do argentino Mauro Icardi, após ótima jogada e passe do espanhol Pablo Sarabia. Icardi foi titular no lugar de Kylian Mbappé, que entrou em campo no segundo tempo.

Ainda sem Neymar (suspenso) e Edinson Cavani (lesionado), o PSG segue com 100% de aproveitamento no grupo e é o primeiro colocado (6 pts), longe do Brugge (2 pts), do Galatasaray (1 pt) e Real Madrid (1 pt).

Já o Real decepcionou novamente, desta vez no Santiago Bernabéu, onde viu o Brugge abrir 2 a 0 de vantagem no primeiro tempo, com dois gols de Bonaventure.

Na segunda etapa, Sergio Ramos e Casemiro salvaram o Real do desastre e mantiveram o gigante espanhol na briga pela classificação. O Real, 13 vezes campeão europeu, nunca foi eliminado na fase de grupos da competição continental.

. Grupo B: Spurs humilhados, Estrela Vermelha se recupera

Choque na Champions: finalista na temporada passada, o Tottenham foi humilhado pelo Bayern de Munique, que venceu por impressionantes 7 a 2 em Londres, com direito a dois gols do inevitável Robert Lewandowski e quatro de Serge Gnabry, ex-jogador do Arsenal.

O Bayern assumiu a liderança da chave com duas vitórias em dois jogos (6 pts), à frente do Estrela Vermelha (3 pts), que derrotou por 3 a 1 o Olympiakos em Belgrado.

Tottenham e Olympiakos têm apenas 1 ponto.

. Grupo C: City confirma favoritismo, Shakhtar soma primeiros pontos

O Manchester City, como o PSG e o Bayern, chegou aos perfeitos seis pontos ao vencer por 2 a 0 em casa o Dínamo Zagreb, gols de Sterling e Foden.

O Dínamo é o segundo colocado com 3 pontos, mesma pontuação do Shakhtar Donetsk, que venceu por 2 a 1 na Itália a Atalanta, lanterninha e que ainda não pontuou. O gol da vitória ucraniana foi marcado no último minuto dos acréscimos pelo israelense Manor Solomon.

. Grupo D: Juventus passeia, Atlético vence em Moscou

A Juventus mostrou força jogando em casa contra o Bayer Leverkusen com uma vitória tranquila por 3 a 0, gols de Higuaín, Bernadeschi e Cristiano Ronaldo, maior artilheiro da história da Champions, agora com 127 gols.

Após o empate na estreia na competição com o Atlético em Madri, a Juve assumiu a liderança da chave, à frente dos espanhóis (4 pontos cada), que derrotaram por 2 a 0 em Moscou o Lokomotiv (3º, 3 pts). O Bayer ainda não pontuou e é o lanterna.

