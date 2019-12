PSG vence Saint-Etienne e dispara; Lyon perde Depay pelo resto da temporada

O Paris Saint-Germain ampliou sua vantagem como líder da Ligue 1 ao golear o Saint-Etienne fora de casa por 4 a 0 neste domingo pela 18ª rodada do campeonato francês, marcada pela grave lesão de joelho do capitão do Lyon, o holandês Memphis Depay.

Após seu triunfo diante dos ‘Verts’, o PSG tem agora 7 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Olympique de Marselha, que no sábado havia empatado no estádio do modesto Metz (18º). Além disso a equipe da capital jogou uma partida a menos que os marselheses.

O argentino Leandro Paredes abriu o placar para os parisienses em Saint-Etienne logo aos 9 minutos, quando finalizou de voleio de fora da área após uma rebatida da defesa adversária.

O Saint-Etienne (11º) ainda sofreu outro abalo aos 25 minutos, quando ficou com dez jogadores em campo após a expulsão do marfinense Jean-Eudes Aholou.

Aos 43 minutos, Kylian Mbappé ampliou em um mano a mano com o goleiro, após receber um passe de Neymar, que mais tarde, no segundo tempo, perderia um pênalti (62).

Dez minutos depois (72), o também argentino Mauro Icardi marcou um terceiro, depois de Neymar quase alcanãr a bola e empurrar para dentro do gol.

O quarto e definitivo gol do PSG foi marcado novamente por Mbappé, após outro passe de Neymar, com um chute rasteiro no final da partida (89).

Essa foi a quinta vitória consecutiva do Paris Saint-Germain na liga francesa.

O técnico Thomas Tuchel colocou em campo pela primeira vez o quarteto apelidado pela imprensa de “os Quatro Fantásticos” (Mbappé, Neymar, Icardi e Ángel Di María). Eles já haviam jogado cerca de 30 minutos juntos contra o Real Madrid (2-2) na Liga dos Campeões, mas não como titulares.

Di María reapareceu neste domingo depois de ficar afastado nas últimas duas últimas partidas da equipe devido a problemas musculares.

“Vivemos um bom momento. Estamos criando muitas chances. Embora por jogar com confiança demais às vezes tenhamos cometido erros”, analisou Tuchel após a goleada.

– Lyon perde jogo e Depay –

Mais cedo o Rennes (4º) venceu o Lyon (8º) por 1 a 0 com um golaço do jovem Eduardo Camavinga e ficou a apenas um ponto do Lille (3º), o primeiro no Z3 que garante vaga na próxima Champions.

O Lyon, classificado para as oitavas da Liga dos Campeões, continua longe do pódio, enquanto que o Rennes, que tem uma partida a menos, emendou quatro vitórias consecutivas.

Camavinga, de apenas 17 anos, marcou no fim da partida (89) na Groupama Arena ao dominar a bola fora da grande área, driblar dois adversários e mandar para o fundo das redes do goleiro Anthony Lopes.

O Rennes poderia ter ampliado pouco depois (90+4) mas Lopes defendeu a finalização de Hamari Traoré.

Antes de marcar o gol, os bretões fizeram por merecer a vitória, com uma falta cobrada por Benjamin Bourigeaud, defendida por Lopes (31), que também foi decisivo nas conclusões do atacante M’Baye Niang (35) e do brasileiro Raphinha (37).

O duelo foi mais uma vez marcado pelo clima hostil entre os ‘ultras’ e os jogadores do Lyon que já havia acontecido na terça-feira após a classificação no último momento para as oitavas de final ao arrancar um empate contra o Leipzig (2-2).

Neste domingo os jogadores foram vaiados no final do jogo, quando não foram até a curva norte (a sul estava fechada) para cumprimentar os torcedores.

Antes o Lyon havia mostrado carências tanto no lado físico quanto na parte técnica. E para piorar seu astro holandês Memphis Depay se machucou no joelho esquerdo e teve que deixar o campo no intervalo.

Ele sofreu uma ruptura dos ligamentos cruzados do joelho esquerdo e o clube francês confirmou que o jogador não poderá mais atuar nesta temporada.

Memphis, que se contundiu em um choque com Hamari Traoré aos 29 minutos, ficará afastado durante cerca de seis meses, o que também coloca em sério risco sua presença com a seleção holandesa na Eurocopa que será disputada a partir de junho do próximo ano.

Em outra partida deste domingo o Strasbourg (14º) surpreendeu ao vencer o Bordeaux (7º) por 1 a 0 fora de casa, com um gol do atacante Ludovic Ajorque aos 11 minutos de jogo.

— Jogos da 18ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

– Sexta-feira:

Lille – Montpellier 2 – 1

– Sábado:

Metz – Olympique de Marselha 1 – 1

Nîmes – Nantes 0 – 1

Brest – Nice 0 – 0

Angers – Monaco 0 – 0

Amiens – Dijon 1 – 1

Toulouse – Reims 0 – 1

– Domingo:

Bordeaux – Strasbourg 0 – 1

Lyon – Rennes 0 – 1

Saint-Etienne – PSG 0 – 4

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 42 17 14 0 3 39 9 30

2. Olympique de Marselha 35 18 10 5 3 26 20 6

3. Lille 31 18 9 4 5 23 16 7

4. Rennes 30 17 9 3 5 23 17 6

5. Nantes 29 18 9 2 7 16 16 0

6. Reims 27 17 7 6 4 15 9 6

7. Bordeaux 26 18 7 5 6 28 21 7

8. Lyon 25 18 7 4 7 28 17 11

9. Monaco 25 17 7 4 6 26 25 1

10. Angers 25 18 7 4 7 20 23 -3

11. Saint-Etienne 25 18 7 4 7 21 27 -6

12. Montpellier 24 18 6 6 6 22 19 3

13. Nice 24 18 7 3 8 25 27 -2

14. Strasbourg 24 18 7 3 8 21 23 -2

15. Brest 22 18 5 7 6 21 20 1

16. Dijon 17 18 4 5 9 12 20 -8

17. Amiens 17 17 4 5 8 20 32 -12

18. Metz 16 18 3 7 8 15 26 -11

19. Nîmes 12 17 2 6 9 12 29 -17

20. Toulouse 12 18 3 3 12 19 36 -17

