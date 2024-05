PSG vence Nice, que fica fora da luta por vaga na Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/05/2024 - 18:39 Para compartilhar:

O Paris Saint-Germain, com o título de campeão da Ligue 1 já garantido e com vários reservas em campo, venceu em sua visita ao Nice (2-1), nesta quarta-feira (15), em partida adiada da 32ª rodada.

A derrota enterrou as esperanças do time local de se classificar para a próxima edição da Liga dos Campeões.

O Nice, quinto colocado na tabela e com o consolo de ter a vaga para a Liga Europa assegurada, tinha a obrigação de vencer para chegar à última rodada contra o Lille (3º) com chances de disputar a principal competição europeia de clubes.

Os jovens Bradley Barcola (18′) e Yorame Zague (24′) colocaram a equipe do técnico Luis Enrique em vantagem, enquanto Mohamed Cho (32′) diminuiu quando ainda faltava uma hora para o fim do jogo, mas o placar permaneceu inalterado.

No outro jogo pendente disputado nesta quarta-feira, o Olympique de Marselha perdeu por 1 a 0 em sua visita ao Reims, o que compromete as chances do OM de disputar as competições europeias na próxima temporada.

Depois de um gol contra de Chancel Mbemba (33′), o time marselhês se mantém na oitava posição (47 pontos), a três do Lyon (7º) e do Lens (6º), o último clube francês classificado para as competições europeias neste momento.

— Jogos adiados do Campeonato francês e classificação:

– Quarta-feira:

Nice – PSG 1 – 2

Reims – Olympique de Marselha 1 – 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 73 33 21 10 2 79 33 46

2. Monaco 64 33 19 7 7 64 42 22

3. Lille 58 33 16 10 7 50 32 18

4. Brest 58 33 16 10 7 50 34 16

5. Nice 54 33 15 9 9 38 27 11

6. Lens 50 33 14 8 11 43 35 8

7. Lyon 50 33 15 5 13 47 54 -7

8. Olympique de Marselha 47 33 12 11 10 50 40 10

9. Rennes 46 33 12 10 11 52 44 8

10. Reims 44 33 12 8 13 40 46 -6

11. Toulouse 43 33 11 10 12 42 43 -1

12. Montpellier 40 33 10 11 12 41 46 -5

13. Strasbourg 39 33 10 9 14 37 48 -11

14. Nantes 33 33 9 6 18 30 51 -21

15. Le Havre 32 33 7 11 15 33 43 -10

16. Metz 29 33 8 5 20 35 56 -21

17. Lorient 26 33 6 8 19 38 66 -28

18. Clermont-Ferrand FC 25 33 5 10 18 26 55 -29

