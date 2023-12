PSG vence Nantes e se isola na liderança do Francês; Monaco derrota Rennes (2-1) e é 2º

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/12/2023 - 20:36 Para compartilhar:

O Paris Saint-Germain (1º) se preparou para a viagem crucial a Dortmund, onde na quarta-feira está em jogo o seu futuro na Liga dos Campeões, com uma difícil vitória por 2 a 1 sobre o Nantes (9º), neste sábado (9), pela 15ª rodada do campeonato francês, em que o Monaco (2º) venceu o Rennes (12º) por 2 a 1.

Com sua vitória, o PSG soma 36 pontos, seis à frente do time do Principado, enquanto o Nice é o terceiro com 29 antes de receber o Reims (6º) neste domingo.

No Parque dos Príncipes, os parisienses estiveram longe de deixar uma imagem de equipe confiante, a quatro dias de entrarem em campo no estádio do Borussia Dortmund, onde precisam de uma vitória para se classificarem para as oitavas de final da Liga dos Campeões.

– Dembélé indispensável –

Depois do primeiro gol do time da casa, marcado por Bradley Barcola (41′), o Nantes empatou com um cabeçada poderosa de Mostafa Mohamed (55′), mas Randal Kolo Muani aproveitou uma falta para dar a vitória à sua equipe (83′).

O técnico do PSG Luis Enrique recebeu duas boas notícias, ao ver dois de seus jogadores recuperados o capitão Marquinhos e a jovem sensação Warren Zaïre-Emery, de 17 anos, que teve poucos minutos para pegar ritmo muito antes do que o esperado.

“Me parece que antes de um jogo importante como o de quarta-feira fomos bem desde o primeiro minuto. O Nantes defendeu bem, é um jogo que reforça a nossa primeira posição”, disse Luis Enrique.

O ex-técnico da seleção espanhola contou com um trio de ataque inédito: Barcola na esquerda, Kylian Mbappé no centro pela segunda vez consecutiva e o espanhol Carlos Soler pela direita.

Com Ousmane Dembele fora do time – não poderá jogar na Alemanha devido a uma suspensão – sua função foi assumida pelo sul-coreano Lee Kang-in, que não esteve à altura do dinâmico atacante francês.

A vida sem Dembélé, arma indispensável do ataque do PSG, deverá ser complicada em Dortmund. Um dos jogadores que poderá assumir o seu papel é Barcola, que teve uma grande atuação com muita movimentação e ousadia.

Na reta final Luis Enrique colocou Dembélé, que mostrou que a sua qualidade no mano a mano é fundamental. O segundo gol nasceu de uma falta cometida contra ele, finalizada com força por Kolo Muani após a cobrança de Lee.

O Nantes, que havia vencido o primeiro jogo sob o comando de seu novo treinador, Jocelyn Gourvennec, contra o Nice (1-0), na rodada passada, permanece no nono lugar.

– Vanderson, gol e expulsão –

Mais cedo o Monaco venceu o Rennes por 2 a 1 e assumiu a vice-liderança, com um ponto a mais que o Nice, que enfrenta o Reims neste domingo.

O brasileiro Vanderson, de 23 anos, foi um dos principais protagonistas da partida, para o bem e para o mal. O lateral-direito do Monaco abriu o placar com um chute cruzado aos 51 minutos, mas foi expulso por receber um segundo cartão amarelo aos 75 minutos.

Apesar de jogar com um homem a menos, a equipe do Principado praticamente garantiu a vitória a cinco minutos do fim do tempo regulamentar, quando o seu capitão Youssouf Fofana marcou o segundo.

O Rennes, 12º colocado com apenas 15 pontos nesta temporada, depois de terminar em quarto no ano passado, diminuiu com um pênalti nos acréscimos.





Sem grandes brilhos, esta vitória serviu de revanche para o Monaco após a goleada (5-2) sofrida na semana passada diante do PSG.

— Jogos da 15ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Montpellier – Lens 0 – 0

– Sábado:

Rennes – Monaco 1 – 2

PSG – Nantes 2 – 1

– Domingo:

(09h00) Nice – Reims

(11h00) Strasbourg – Le Havre

Clermont-Ferrand FC – Lille

Metz – Brest





(13h05) Lyon – Toulouse

(16h45) Lorient – Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 36 15 11 3 1 38 12 26

2. Monaco 30 15 9 3 3 31 20 11

3. Nice 29 14 8 5 1 14 5 9

4. Lille 26 14 7 5 2 19 11 8

5. Lens 23 15 6 5 4 19 15 4

6. Reims 23 14 7 2 5 20 19 1

7. Brest 22 14 6 4 4 18 15 3

8. Olympique de Marselha 20 14 5 5 4 18 14 4

9. Nantes 18 15 5 3 7 19 25 -6

10. Le Havre 16 14 3 7 4 12 15 -3

11. Metz 16 14 4 4 6 15 22 -7

12. Rennes 15 15 3 6 6 20 21 -1

13. Montpellier 14 15 3 6 6 17 20 -3

14. Strasbourg 14 14 3 5 6 12 19 -7

15. Toulouse 13 14 2 7 5 14 18 -4

16. Lorient 12 14 2 6 6 18 25 -7

17. Clermont-Ferrand FC 10 14 2 4 8 9 21 -12

18. Lyon 7 14 1 4 9 11 27 -16

