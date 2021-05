PSG vence Monaco (2-0) e é campeão da Copa da França

O Paris Saint-Germain conquistou a 14ª Copa da França de sua história ao derrotar o Monaco por 2 a 0, em uma final com pouco brilho, nesta quarta-feira, com portões fechados, no Stade de France, na capital francesa.

O argentino Mauro Icardi abriu o placar aos 19 minutos após receber um passe de Kylian Mbappé aproveitando um erro do zagueiro Axel Disasi, e o astro Kylian Mbappé, depois de uma jogada individual do argentino Ángel Di María, decretou a vitória na reta final (81) dando título à equipe parisiense que jogou sem o atacante Neymar, suspenso.

