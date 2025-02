PSG vence Lyon (3-2) e abre 13 pontos na liderança da Ligue 1

O Paris Saint-Germain venceu o Lyon fora de casa por 3 a 2, neste domingo (23), na partida que fechou a 23ª rodada da Ligue 1, chegando assim a sua oitava vitória consecutiva em todas as competições e permanecendo invicto no campeonato.

Desta forma, o time comandado pelo técnico Luis Enrique lidera o campeonato com 13 pontos a mais que o Olympique de Marselha, que havia perdido por 3 a 0 no sábado na visita ao Auxerre, e caminha com passos firmes rumo ao 13º título do campeonato francês.

Sólidos no primeiro tempo no estádio Decines-Charpieu, os donos da casa acabaram cedendo ao voltar do vestiário sofrendo gols do lateral marroquino Achraf Hakimi (53′ e 85′) e Ousmane Dembelé (59′), que marcou seu 17º gol na Ligue 1 nesta temporada.

O ex-atacante do Barcelona ainda vive um bom momento. Ele marcou nas últimas sete partidas no campeonato, que é a melhor série para um jogador do PSG desde Neymar em 2022 (8). Foi o seu 24º gol em 31 jogos em todas as competições nesta temporada.

Os gols de Rayan Cherki (83′) e Corentin Tolisso (90’+2) não mudaram a situação do Lyon, que passará a semana na sexta posição.

– Textor ‘cowboy’ –

A semana anterior ao jogo foi impulsionada por revelações sobre as palavras incômodas trocadas pelos presidentes do Lyon, John Textor, e o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, no âmbito de uma reunião da liga francesa sobre direitos televisivos em julho passado.

O primeiro chamou o catariano de “tirano”, antes de Al-Khelaïfi se referir ao americano como “cowboy”.

Assim, Textor apareceu com chapéu de cowboy no gramado reformado do Groupama Stadium durante o aquecimento dos dois times e cumprimentou os torcedores antes que imagens relacionadas ao gênero western fossem transmitidas nos telões gigantes do estádio.

“O chapéu era para me divertir, não sou cowboy de verdade, nem sei andar a cavalo. Foi uma mensagem engraçada para o Nasser, só isso”, explicou Textor após o jogo.

Por sua vez, Al-Khelaïfi não estava no estádio. Segundo seu entorno, ele está em Doha para o torneio de tênis da ATP da capital do Catar.

No nível esportivo, Hakimi abriu o placar após um passe do ex-jogador do Lyon Bradley Barcola, que era vaiado pela torcida sempre que tocava na bola.

Na reta final da partida, depois de Cherki ter dado esperança à sua equipe, Hakimi marcou de novo, finalizando uma magnífica jogada coletiva iniciada por Nuno Mendez, em que a bola passou por Gonçalo Ramos e Lee Kang-in.

Dembelé deu mais um passo para se tornar o artilheiro da Ligue 1 nesta temporada.

“Quando tínhamos dois gols de vantagem continuamos pressionando. Quando jogamos com o coração deixamos de jogar com a cabeça, mas tivemos que parar de acelerar tanto porque o time corria muitos riscos”, analisou Luis Enrique.

– Nice volta a ser terceiro –

Mais cedo o Nice recuperou seu lugar no ‘pódio’ depois de vencer o último colocado da Ligue 1, o Montpellier, por 2 a 0.

Depois de perder a posição no sábado para o Lille, que venceu o Monaco (2-1), o Nice ultrapassou os ‘Dogos’ e ficou a três pontos do segundo colocado, o Olympique de Marselha, mas ainda está muito longe do líder Paris Saint-Germain.

Os gols de Jonathan Clauss e Hicham Boudaoui complicaram ainda mas a situação do Montpellier, que continua a sete pontos da zona de segurança após a quarta derrota consecutiva.

Também na zona de rebaixamento, o Le Havre (17º) perdeu em casa por 4 a 1 para o Toulouse (10º).

Já o Nantes (14º) se distanciou da zona da degola após a vitória por 3 a 1 sobre o Lens (8º). E o Strasbourg (7º) ficou apenas no empate em 0 a 0 em casa com o Brest (9º).

— Resultados da 23ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Rennes – Reims 1 – 0

– Sábado:

Lille – Monaco 2 – 1

Saint-Etienne – Angers 3 – 3

Auxerre – Olympique de Marselha 3 – 0

– Domingo:

Nantes – Lens 3 – 1

Nice – Montpellier 2 – 0

Strasbourg – Brest 0 – 0

Le Havre – Toulouse 1 – 4

Lyon – PSG 2 – 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 59 23 18 5 0 62 22 40

2. Olympique de Marselha 46 23 14 4 5 50 29 21

3. Nice 43 23 12 7 4 46 27 19

4. Lille 41 23 11 8 4 38 23 15

5. Monaco 40 23 12 4 7 45 31 14

6. Lyon 36 23 10 6 7 42 30 12

7. Strasbourg 34 23 9 7 7 37 32 5

8. Lens 33 23 9 6 8 26 25 1

9. Brest 33 23 10 3 10 35 38 -3

10. Toulouse 30 23 8 6 9 27 26 1

11. Auxerre 28 23 7 7 9 34 37 -3

12. Angers 27 23 7 6 10 26 34 -8

13. Rennes 26 23 8 2 13 30 32 -2

14. Nantes 24 23 5 9 9 28 40 -12

15. Reims 22 23 5 7 11 26 35 -9

16. Saint-Etienne 19 23 5 4 14 23 53 -30

17. Le Havre 17 23 5 2 16 19 47 -28

18. Montpellier 15 23 4 3 16 21 54 -33

