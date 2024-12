PSG vence Lyon (3-1) e amplia liderança na Ligue 1

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/12/2024 - 20:55 Para compartilhar:

O Paris Saint-Germain venceu o Lyon por 3 a 1 neste domingo (15), no encerramento da 15ª rodada da Ligue 1, o que deixa os parisienses na liderança com sete pontos de vantagem sobre seus perseguidores.

Depois de dois empates nas últimas rodadas, o PSG havia cedido terreno ao Olympique de Marselha (2º) e ao Monaco (3º), mas as duas equipes empataram no sábado e ficaram com 30 pontos, contra 37 do gigante da capital.

Ciente da oportunidade que tinha para disparar, o PSG entrou com o pé no acelerador e Ousmane Dembelé abriu o placar logo no início da partida (8′), marcando com frieza o seu sexto gol na temporada.

Vitinha, de pênalti, aumentou a vantagem aos 14 minutos, o que parecia indicar que seria uma vitória tranquila.

Mas tranquilidade e PSG não têm andado de mãos dadas nesta temporada, e o georgiano Georges Mikautadze (40′) esfriou os ânimos da torcida parisiense no Parque dos Príncipes antes do intervalo.

Os jogadores comandados pelo técnico Luis Enrique, que têm dificuldades em marcar e fechar com vitória seus jogos nesta temporada, continuaram à procura do terceiro gol, e o jovem Desire Doué achou que o tinha encontrado (53′), mas o lance foi anulado por impedimento.

O segundo tempo foi menos empolgante que o primeiro e o jogo teve de ser interrompido durante alguns momentos devido aos xingamentos dirigidos aos jogadores do Lyon partindo da arquibancada Auteuil do estádio.

Esta situação fez com que o locutor tivesse que fazer um anúncio. Além disso, uma mensagem foi transmitida no telão do estádio e Achraf Hakimi, usando a braçadeira de capitão até a entrada de Marquinhos, se aproximou da arquibancada para pedir o fim dos cânticos.

Por fim, foi preciso esperar até a reta final para o português Gonçalo Ramos (88′) marcar pelo segundo jogo consecutivo, depois de já ter balançado a rede durante a semana contra o Salzburg na Liga dos Campeões.

“Enfrentamos uma equipe muito boa como é o Lyon, em boa fase. Foi importante para nós aproveitarmos os tropeços deste fim de semana das equipes que estavam logo atrás na classificação”, disse Luis Enrique.

A vitória também eleva o moral dos parisienses antes de visitar o Monaco daqui a três dias, pela 16ª rodada do campeonato.

O resultado em Paris representa uma parada brusca para o Lyon (5º, 25 pts), que não perdia no campeonato desde o final de setembro e acumulava quatro vitórias consecutivas contando todas as competições.

– Rennes de Sampaoli vence –

Nos demais jogos do dia, o Rennes (12º) comandado pelo técnico argentino Jorge Sampaoli venceu por 2 a 0 o Angers (15º), num jogo fundamental na luta para se afastar da zona de rebaixamento.

Em mais um dos duelos da metade inferior da tabela, o Brest (11º) venceu por 4 a 1 o Nantes (14º), que ficou a apenas um ponto da posição que leva à disputa de um playoff pela permanência, atualmente ocupada pelo Saint-Étienne.

O Strasbourg (13º) ganhou fôlego graças à vitória por 3 a 0 na visita ao Le Havre (17º), enquanto o Montpellier, último colocado, somou um ponto valioso ao empatar em 2 a 2 com o Nice (6º).

— Resultados da 15ª rodada do Campeonato francês e classificação:

– Sexta-feira:

Toulouse – Saint-Etienne 2 – 1

– Sábado:

Olympique de Marselha – Lille 1 – 1

Auxerre – Lens 2 – 2

Reims – Monaco 0 – 0

– Domingo:

Montpellier – Nice 2 – 2

Rennes – Angers 2 – 0

Brest – Nantes 4 – 1

Le Havre – Strasbourg 0 – 3

PSG – Lyon 3 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 37 15 11 4 0 40 12 28

2. Olympique de Marselha 30 15 9 3 3 32 18 14

3. Monaco 30 15 9 3 3 24 12 12

4. Lille 27 15 7 6 2 25 15 10

5. Lyon 25 15 7 4 4 27 20 7

6. Nice 24 15 6 6 3 28 19 9

7. Lens 24 15 6 6 3 19 14 5

8. Auxerre 21 15 6 3 6 23 23 0

9. Toulouse 21 15 6 3 6 17 17 0

10. Reims 20 15 5 5 5 20 18 2

11. Brest 19 15 6 1 8 24 27 -3

12. Rennes 17 15 5 2 8 20 20 0

13. Strasbourg 17 15 4 5 6 25 27 -2

14. Nantes 14 15 3 5 7 17 24 -7

15. Angers 13 15 3 4 8 14 26 -12

16. Saint-Etienne 13 15 4 1 10 12 34 -22

17. Le Havre 12 15 4 0 11 11 29 -18

18. Montpellier 9 15 2 3 10 15 38 -23

./bds/bur-dam/dr/aam