PSG vence Lorient e mantém vantagem na liderança do Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain, líder do Campeonato Francês, resistiu à pressão e venceu o Lorient fora de casa por 2 a 1 neste domingo, pela 14ª rodada.

No sábado, o vice-líder Lens tinha vencido também por 2 a 1 o lanterna Angers, aproximando-se do PSG, que com a vitória de hoje volta a abrir 5 pontos de vantagem na ponta da tabela.

Neymar foi, sem dúvida, o protagonista da partida, com um gol e uma assistência.

O brasileiro abriu o placar aos nove minutos de jogo, aproveitando cruzamento de Hugo Ekitiké.

O nigeriano Terem Moffi empatou aos oito do segundo tempo para o Lorient, que segurava o resultado até que o PSG chegou ao gol da vitória aos 36 minutos, com o português Danilo Pereira marcando de cabeça após cobrança de escanteio de Neymar.

O astro brasileiro chegou à artilharia do campeonato com 11 gols ao lado de seu companheiro de equipe Kylian Mbappé.

Além disso, ‘Ney’ tem nove assistências, que confirmam seu bom momento, pensando também na Copa do Mundo.

Não jogaram neste domingo nem Lionel Messi nem Presnel Kimpembe, poupados pelo técnico Christophe Galtier.

O PSG já tem garantida a liderança do Francês até a pausa para o Mundial, já que resta apenas uma rodada antes do torneio no Catar, na qual o time enfrenta em casa o Auxerre.

Por sua vez, o Monaco passou o Lorient da tabela e subiu para a quarta posição, graças a sua vitória por 2 a 0 sobre o Toulouse (12º), com gols do russo Aleksandr Golovin e do suíço Breel Embolo.

Já o Reims (11º) derrotou o Nantes (16º) por 1 a 0, mesmo placar da vitória do Nice (9º) sobre o Brest (19º), enquanto Clermont-Ferrand (10º) e Montpellier (14º) empataram em 1 a 1.

— Jogos da 14ª rodada do Campeonato Francês:

– Sexta-feira:

Troyes – Auxerre 1 – 1

– Sábado:

Ajaccio – Strasbourg 4 – 2

Angers – Lens 1 – 2

– Domingo:

Lorient – PSG 1 – 2

Reims – Nantes 1 – 0

Toulouse – Monaco 0 – 2

Clermont-Ferrand – Montpellier 1 – 1

Nice – Brest 1 – 0

(13h05) Lille – Rennes

(16h45) Marselha – Lyon

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. PSG 38 14 12 2 0 38 9 29

2. Lens 33 14 10 3 1 24 9 15

3. Rennes 27 13 8 3 2 28 12 16

4. Monaco 27 14 8 3 3 27 18 9

5. Lorient 27 14 8 3 3 25 20 5

6. Marselha 24 13 7 3 3 22 11 11

7. Lille 22 13 7 1 5 25 22 3

8. Lyon 20 13 6 2 5 22 16 6

9. Nice 19 14 5 4 5 14 16 -2

10. Clermont-Ferrand 19 14 5 4 5 18 21 -3

11. Reims 16 14 3 7 4 15 20 -5

12. Toulouse 16 14 4 4 6 19 25 -6

13. Troyes 14 14 3 5 6 25 29 -4

14. Montpellier 13 14 4 1 9 23 28 -5

15. Auxerre 13 14 3 4 7 14 26 -12

16. Nantes 12 14 2 6 6 15 22 -7

17. Ajaccio 11 14 3 2 9 12 22 -10

18. Strasbourg 10 14 1 7 6 16 25 -9

19. Brest 10 14 2 4 8 14 27 -13

20. Angers 8 14 2 2 10 15 33 -18

