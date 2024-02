PSG vence Lille e poupa Mbappé a 4 dias de enfrentar Real Sociedad na Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/02/2024 - 20:39 Para compartilhar:

O Paris Saint-Germain venceu neste sábado (10) o Lille por 3 a 1 com uma equipe mista no Parque dos Príncipes, a quatro dias do jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra a Real Sociedad.

Nesta partida da 21ª rodada do Campeonato Francês, o banco parisiense estava repleto de talento, com Kylian Mbappé, Marquinhos, Achraf Hakimi, Donnarumma, Zaïre-Emery e Barcola, entre outros.

“Temos que jogar a cada três dias, por isso precisamos planejar com a comissão técnica todas as opções que temos à nossa disposição. Não se deve subestimar um jogo. Somos um grupo, com dois jogadores por posição para sermos competitivos em todas as competições”, havia explicado Luis Enrique em entrevista coletiva na sexta-feira.

Seu plano está indo perfeitamente até agora. A equipe comandada pelo treinador espanhol deu conta do recado na intensidade sem bola, aplicando uma pressão constante.

Um dos destaques foi o francês Ousmane Dembélé: o ex-jogador do Barcelona recuperou uma bola em frente à área antes de tocar para Gonçalo Ramos, que sozinho deixou tudo igual com o gol vazio.

– Tensão nas arquibancadas –

Muito atuante na sua área técnica, Luis Enrique, fervoroso defensor desse futebol, gostava do que via.

Os parisienses, vestindo uma camisa especial para comemorar o Ano Novo Chinês, não começaram bem o jogo, sofrendo um gol logo aos 6 minutos: o brasileiro Lucas Beraldo foi superado por Tiago Santos, e depois uma bola mal afastada pelo espanhol Fabián Ruiz foi aproveitada por Yusuf Yazici.

Mas graças ao quarto gol da temporada de Gonçalo Ramos, num dos poucos jogos que disputou entre os titulares, os locais ficaram mais fortes e não perderam mais o domínio do jogo.

E não demorou muito para virarem o placar. Fabián Ruiz esteve na origem do segundo gol parisiense após um cruzamento sem grande perigo mas que foi desviado pelo zagueiro Alexsandro, que deslocou o goleiro Lucas Chevalier.

Kylian Mbappé, que ficou no banco durante todo o jogo após sentir algumas dores no tornozelo na quarta-feira contra o Brest, pôde descansar, sem que sua presença em campo fosse necessária.

Este 16º jogo consecutivo sem derrota contando todas as competições permite ao PSG abrir 11 pontos de vantagem em relação ao Nice, que enfrenta o Monaco no domingo.

Em boa fase em casa, o Lille (4º, 35 pontos), que só venceu dois jogos jogando como visitante nesta temporada, continua vulnerável fora.

Assim como o atacante francês, o goleiro italiano Gianluigi Donnarumma tampouco jogou neste sábado, permitindo a Keylor Navas desfrutar de sua primeira titularidade na Ligue 1 desde maio de 2022.

E depois de sair do banco, Bradley Barcola se destacou como de costume, dando uma assistência para o gol de Randal Kolo Muani (80′), que vive uns primeiros meses difíceis na capital, apesar de ter marcado seis gols.

O locutor do estádio teve de intervir durante a partida, depois de os ultras parisienses terem insultado a presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, em conflito com o clube pelo Parque dos Príncipes.

“Sem o PSG, o parque não tem príncipes”, dizia uma faixa dos ultras, que em diversas ocasiões pediram a renúncia da prefeita.





O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, manifestou esta semana o seu desejo de abandonar o estádio diante da recusa da Câmara Municipal de Paris em vendê-lo ao clube.

Na outra partida deste sábado pela primeira divisão francesa, o Lens (6º) venceu o Strasbourg (10º) por 3 a 1.

