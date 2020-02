PSG vence com gol 200 de Cavani e expulsão de Neymar

O líder Paris Saint-Germain conquistou uma nova vitória no Parque dos Príncipes, desta vez por 4 a 3 sobre o Bordeaux (12º), num duelo em que o uruguaio Edinson Cavani marcou seu 200º gol com o clube parisiense e Neymar foi expulso nos acréscimos, neste domingo.

Cavani, que vem tendo mais oportunidades em campo depois de uma primeira metade de temporada em que sofreu com lesões e perdeu a titularidade para o argentino Mauro Icardi, foi ao resgate do PSG, marcando seu histórico gol para empatar a partida (25′), depois do Bordeaux abrir o placar com o sul-coreano Ui-Jo Hwuang (18′).

Antes do intervalo, as duas equipes voltaram a trocar gols, e de zagueiros brasileiros, o PSG com Marquinhos (45+2′) e o Bordeaux com Pablo (45+6′).

Marquinhos marcou novamente no início do segundo tempo (63′) e Kylian Mbappé (69′) fez o quarto gol do PSG (69′), enquanto o espanhol Rubén Pardo devolveu emoção aos minutos finais ao fazer o terceiro gol do Bordeaux (83′), que não teve forças para buscar o empate.

Neymar, que fez boa partida e criou diversas chances para os companheiros de PSG marcarem, acabou não tendo a atuação premiada com o gol e foi expulso nos acréscimos, após receber um segundo cartão amarelo.

A pior notícia no clube parisiense, porém, foi a lesão do capitão Thiago Silva, que precisou ser substituído no primeiro tempo com uma lesão muscular.

O PSG aproveitou a derrota no sábado para o Nantes (11º) de seu principal perseguidor na tabela, o Olympique de Marselha (2º), para abrir 13 pontos de vantagem na liderança da Ligue 1.

— Resultados da 26ª rodada do Campeonato Francês:

– Sexta-feira:

Nice – Brest 2 – 2

Metz – Lyon 0 – 2

– Sábado:

Marselha – Nantes 1 – 3

Angers – Montpellier 1 – 0

Strasbourg – Amiens 0 – 0

Dijon – Monaco 1 – 1

Lille – Toulouse 3 – 0

– Domingo:

Saint-Etienne – Reims 1 – 1

Rennes – Nîmes 2 – 1

PSG – Bordeaux 4 – 3

Classificação: Pts J V E D GP GS SG

1. PSG 65 26 21 2 3 71 24 47

2. Marselha 52 26 15 7 4 36 25 11

3. Rennes 44 26 13 5 8 31 24 7

4. Lille 43 26 13 4 9 33 27 6

5. Monaco 39 26 11 6 9 42 41 1

6. Strasbourg 38 26 11 5 10 32 29 3

7. Lyon 37 26 10 7 9 40 26 14

8. Reims 37 26 9 10 7 24 20 4

9. Montpellier 37 26 10 7 9 32 29 3

10. Nice 37 26 10 7 9 38 36 2

11. Nantes 37 26 11 4 11 28 28 0

12. Bordeaux 35 26 9 8 9 38 32 6

13. Brest 34 26 8 10 8 34 35 -1

14. Angers 33 26 9 6 11 25 33 -8

15. Saint-Etienne 29 26 8 5 13 28 42 -14

16. Metz 28 26 6 10 10 24 34 -10

17. Dijon 27 26 6 9 11 25 32 -7

18. Nîmes 27 26 7 6 13 26 39 -13

19. Amiens 22 26 4 10 12 29 47 -18

20. Toulouse 13 26 3 4 19 21 54 -33

