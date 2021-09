PSG vence City (2-0) na Champions com primeiro gol de Messi

O Paris Saint-Germain venceu o Manchester City por 2 a 0, nesta terça-feira, no Parque dos Príncipes, em um duelo entre dois sérios candidatos ao título da Liga dos Campeões, em que Lionel Messi marcou seu primeiro gol com a camisa do clube francês.

Em seu quarto jogo pelo PSG, o astro argentino fez a torcida vibrar ao trocar passes com Kylian Mbappé e mandar um chute colocado e indefensável da entrada da área para fazer 2 a 0 aos 74 minutos. Antes, o senegalês Idrissa Gueye havia aberto o placar no início do jogo (8).

