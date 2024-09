PSG vence Brest de virada e segue 100% no Campeonato Francês

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/09/2024 - 19:17 Para compartilhar:

Dois gols de Ousmane Dembelé deram neste sábado (14) a vitória ao Paris Saint-Germain sobre o Brest por 3 a 1, de virada, um resultado que deixa a equipe na liderança isolada do Campeonato Francês depois de quatro rodadas, com o Olympique de Marselha na segunda posição depois de vencer o Nice por 2 a 0.

Com 12 pontos, o PSG fica com dois de vantagem sobre o Olympique e também sobre o Monaco, que mais cedo bateu o Auxerre por 3 a 0. No domingo, Nantes (4º) e Lens (5º) também podem chegar a 10 pontos caso vençam seus jogos, contra Reims (10º) e Lyon (13º), respectivamente.

A noite não começou bem no Parque dos Príncipes para os parisienses, que apesar de dominarem o jogo saíram atrás no placar após Nuno Mendes cometer pênalti sobre Ludovic Ajorque e Romain Del Castillo converter para o Brest (29′).

Mas pouco antes do intervalo Dembelé empatou a partida marcando de cabeça (42′).

No segundo tempo, o PSG sacramentou a vitória em dois minutos, primeiro virando com o espanhol Fabián Ruiz (72′) e depois novamente com Dembelé (74′), o que deixou os visitantes sem forças para reagir.

O Brest (12º), terceiro colocado na última edição do Francês e que na próxima quinta-feira fará sua estreia na Liga dos Campeões contra o Sturm Graz da Áustria, por enquanto apresenta números ruins neste início de campeonato (3 pontos, com uma vitória e três derrotas).

– Olympique e Monaco na cola do PSG –

Também neste sábado, o Olympique de Marselha ratificou seu bom início de temporada ao vencer o Nice por 2 a 0 e fechar a quarta rodada com três vitórias e um empate.

Os gols do jogo foram marcados pelo franco-argentino Neal Maupay (minuto 40′) e pelo brasileiro Luis Henrique (53′), e o time de Marselha conseguiu segurar o resultado mesmo com a expulsão de Derek Cornelius (75′).

“É um início de temporada quase perfeito, sim. Mas para que fosse perfeito deveríamos ter conseguido mais dois pontos contra o Reims”, avaliou o técnico do Olympique, o italiano Roberto De Zerbi.

“Hoje fizemos uma grande partida quanto a motivação, atenção e vontade de vencer. Mas não gostei do nível de futebol que apresentamos no jogo”, acrescentou De Zerbi.

A vitória foi a cereja do bolo para a festa dos 65 mil torcedores presentes no estádio Vélodrome para também comemorar os 125 anos do Olympique de Marselha.

O Nice, que venceu apenas um dos quatro primeiros jogos, tem quatro pontos e é provisoriamente o nono colocado, à espera dos demais resultados do fim de semana.

Também com 10 pontos, o Monaco venceu sem dificuldades o Auxerre (14º) por 3 a 0, com gols do alemão Thilo Kehrer (8′), do brasileiro Vanderson (25′) e do suíço Denis Zakaria (89′).

— Jogos da 4ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Saint-Etienne – Lille 1 – 0

– Sábado:

Olympique de Marselha – Nice 2 – 0

Auxerre – Monaco 0 – 3

PSG – Brest 3 – 1

– Domingo:

(10h00) Rennes – Montpellier

(12h00) Nantes – Reims

Toulouse – Le Havre

Strasbourg – Angers

(15h45) Lens – Lyon

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 12 4 4 0 0 16 3 13

2. Olympique de Marselha 10 4 3 1 0 12 4 8

3. Monaco 10 4 3 1 0 7 1 6

4. Nantes 7 3 2 1 0 5 1 4

5. Lens 7 3 2 1 0 4 1 3

6. Le Havre 6 3 2 0 1 6 5 1

7. Lille 6 4 2 0 2 5 4 1

8. Strasbourg 4 3 1 1 1 7 6 1

9. Nice 4 4 1 1 2 6 6 0

10. Reims 4 3 1 1 1 4 5 -1

11. Rennes 3 3 1 0 2 5 5 0

12. Brest 3 4 1 0 3 6 10 -4

13. Lyon 3 3 1 0 2 4 8 -4

14. Auxerre 3 4 1 0 3 3 9 -6

15. Saint-Etienne 3 4 1 0 3 1 7 -6

16. Toulouse 2 3 0 2 1 2 4 -2

17. Montpellier 1 3 0 1 2 2 10 -8

18. Angers 0 3 0 0 3 1 7 -6

dr/iga/cb