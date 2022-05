PSG teve déficit de 224 milhões de euros na temporada 2020-2021

O Paris Saint-Germain teve um déficit de 224 milhões de euros na temporada 2020-2021, marcada por uma crise com os direitos televisivos do Campeonato Francês e jogos com portões fechados, segundo o órgão de controle financeiro do futebol da França (DNCG).





O prejuízo do clube teve um aumento de 80% em comparação com a temporada anterior (124 milhões de euros), que foi interrompida em março de 2020 por conta da pandemia do novo coronavírus.

As contas de 17 das 20 equipes da primeira divisão francesa (sete a mais que no ano anterior) fecharam ‘no vermelho’, segundo os dados divulgados esta semana pela Liga de Futebol Profissional (LFP).

