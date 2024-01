PSG tem visita complicada ao Lens na 18ª rodada do Francês

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/01/2024 - 16:52 Para compartilhar:

O Paris Saint-Germain visita no domingo (14) o Lens no complicado estádio Bollaert, enquanto o Olympique de Marselha quer confirmar em 2024 o bom momento do final de 2023 na 18ª rodada do Campeonato Francês.

Na ponta da tabela (40 pontos) com uma confortável vantagem sobre Nice (35 pontos) e Monaco (33 pontos), o PSG do técnico Luis Enrique vem embalado na temporada. Na reta final de 2023, obteve nove vitórias em dez jogos, sendo parado somente pelo Lille em meados de dezembro (1 a 1).

No domingo, o time parisiense fará outra viagem a uma cidade do norte da França. O Lens (7º, 26 pontos), vice-campeão no ano passado, parece estar se recuperando depois de um início de temporada catastrófico. Além disso, a equipe deu trabalho ao Monaco na fase de 32-avos de final da Copa da França, em duelo que só foi decidido nos pênaltis, com vitória do time do Principado.

Antes, na sexta-feira, o Olympique de Marselha (6º, 27 pontos) tentará manter a sequência positiva em casa contra o Strasbourg (9º).

O atacante gabonês Pierre-Emerick Aubameyang é o retrato da boa fase da equipe. Foram quatro gols e quatro assistências nos últimos cinco jogos, em que o Olympique conseguiu quatro vitórias e um empate.

– Copa Africana de Nações: 61 convocados –

Porém, o time de Marselha foi o mais prejudicado pelas ausências dos convocados para defenderem suas seleções na Copa Africana de Nações.

Dos 61 jogadores da elite do futebol francês que vão disputar o torneio continental, sete são do Olympique, entre eles vários titulares importantes, como o zagueiro congolês Chancel Mbemba, os meio-campistas marroquinos Amine Harit e Azzedine Ounahi, e os senegaleses Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr e Pape Gueye.

Todos eles têm chances de irem longe em uma competição na qual Marrocos e Senegal estão entre os favoritos.

O Lorient, na zona de rebaixamento, também terá sete ausências, enquanto Monaco, Monpellier e Reims perdem seis jogadores cada.

O Nice, vice-líder do campeonato, terá quatro desfalques, entre eles o argelino Youcef Atal e o nigeriano Terem Moffi.

No PSG, o lateral marroquino Achraf Hakimi, um dos destaques da equipe nesta temporada, também ficará fora por várias semanas. O meia Lee Kang-In é outro que será desfalque pelos próximos dias, convocado para a Copa da Ásia (12 de janeiro a 10 de fevereiro) pela seleção da Coreia do Sul.

No total, seis jogadores da primeira divisão da França estarão no torneio no Catar.

— Jogos da 18ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

(17h00) Olympique de Marselha – Strasbourg

– Sábado:





(13h00) Monaco – Reims

(17h00) Rennes – Nice

– Domingo:

(09h00) Lille – Lorient

(11h00) Brest – Montpellier

Nantes – Clermont

Metz – Toulouse

(13h05) Le Havre – Lyon

(16h45) Lens – PSG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 40 17 12 4 1 42 14 28

2. Nice 35 17 10 5 2 19 9 10





3. Monaco 33 17 10 3 4 33 22 11

4. Brest 31 17 9 4 4 25 15 10

5. Lille 28 17 7 7 3 21 14 7

6. Olympique de Marselha 27 17 7 6 4 25 18 7

7. Lens 26 17 7 5 5 21 17 4

8. Reims 26 17 8 2 7 22 23 -1

9. Strasbourg 23 17 6 5 6 18 22 -4

10. Rennes 19 17 4 7 6 23 22 1

11. Le Havre 19 17 4 7 6 16 19 -3

12. Montpellier 18 17 4 7 6 19 21 -2

13. Nantes 18 17 5 3 9 19 28 -9

14. Metz 16 17 4 4 9 16 27 -11

15. Lyon 16 17 4 4 9 16 27 -11

16. Toulouse 14 17 2 8 7 15 23 -8

17. Lorient 12 17 2 6 9 21 35 -14

18. Clermont 11 17 2 5 10 11 26 -15

