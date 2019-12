PSG, Strasbourg e Lyon avançam às quartas da Copa da Liga Francesa

Dois dos aspirantes ao título, Paris Saint-Germain e Lyon, e o atual campeão do torneio, o Strasbourg, se classificaram nesta quarta-feira para as quartas de final da Copa da Liga francesa.

Sem Neymar, poupado pelo técnico Thomas Tuchel, o PSG venceu com facilidade o Le Mans, último representante da Ligue 2, por 4 a 1.

Os gols parisienses foram marcados pelo espanhol Pablo Sarabia (21), o alemão Eric Maxim Choupo Moting (41), Kylian Mbappé (42) e o argentino Ángel Di María (48).

O Lyon conseguiu o mesmo resultado diante do Toulouse, lanterna da Ligue 1.

Bertrand Traoré abriu o placar logo no início, aos 3 minutos, e o jovem brasileiro Jean Lucas ampliou pouco depois, aos 17. Kouadio Koné diminuiu para o Toulouse (47) mas 10 minutos depois Traoré voltou a marcar (57). O Lyon sacramentou a goleada no último minuto do tempo regulamentar por meio de Martin Terrier (90).

O Strasbourg, que faturou o título na temporada passada, avançou às quartas após vencer o Nantes por 1 a 0, com um gol do atacante cabo-verdiano Nuno da Costa (78).

— Resultados das oitavas de final da Copa da Liga francesa:

– Quarta-feira:

Lyon – Toulouse 4 – 1

Brest – Bordeaux 2 – 0

Nîmes – Saint-Etienne 1 – 2

Nantes – Strasbourg 0 – 1

Amiens – Rennes 3 – 2

Le Mans (2ª) – PSG 1 – 4

– Terça-feira:

Reims – Montpellier 1 – 0

Monaco – Lille 0 – 3

fjt/mcd/dr/aam