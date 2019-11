PSG sofre para vencer o Brest fora de casa

Com mais um gol do atacante argentino Mauro Icardi, a cinco minutos do final da partida, o Paris Saint-Germain venceu com dificuldades por 2 a 1 o Brest (9º) fora de casa e se manteve líder isolado do Campeonato Francês.

Outro argentino, Ángel di María abriu o placar para os parisienses antes do intervalo (39), mas os bretões conseguiram empatar no segundo tempo por meio do atacante Samuel Grandsir (72).

O goleiro costarriquenho Keylor Navas, que se machucou no aquecimento, se juntou à longa lista de desfalques do técnico Thomas Tuchel, ao lado de Neymar, Ander Herrera, Thomas Meunier e Thilo Kehrer.

Apesar desses contratempos, Tuchel pôde enfim contar com o retorno de Edinson Cavani, que foi titular pela primeira vez desde o mês de agosto. Mas o atacante uruguaio falhou muito nas finalizações até ser substituído a dez minutos do fim peplo próprio Icardi.

– Jogos da 13ª rodada do Campeonato francês e classificação:

– Sexta-feira:

Nice – Bordeaux 1 – 1

– Sábado:

Brest – PSG 1 – 2

Reims – Angers

Monaco – Dijon

Strasbourg – Nîmes

Lille – Metz

– Domingo:

(12h00) Rennes – Amiens

(14h00) Nantes – Saint-Etienne

Montpellier – Toulouse

(18h00) Olympique de Marselha – Lyon

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 30 13 10 0 3 28 8 20

2. Angers 20 12 6 2 4 17 16 1

3. Bordeaux 19 13 5 4 4 18 15 3

4. Nantes 19 12 6 1 5 9 9 0

5. Olympique de Marselha 19 12 5 4 3 14 16 -2

6. Lille 18 12 5 3 4 18 13 5

7. Reims 18 12 5 3 4 9 6 3

8. Saint-Etienne 18 12 5 3 4 12 15 -3

9. Brest 17 13 4 5 4 14 16 -2

10. Nice 17 13 5 2 6 16 19 -3

11. Lyon 16 12 4 4 4 19 11 8

12. Montpellier 16 12 4 4 4 11 10 1

13. Amiens 16 12 4 4 4 16 17 -1

14. Rennes 15 11 4 3 4 13 12 1

15. Monaco 15 12 4 3 5 19 22 -3

16. Dijon 12 12 3 3 6 7 13 -6

17. Strasbourg 12 12 3 3 6 7 13 -6

18. Toulouse 12 12 3 3 6 15 22 -7

19. Metz 12 12 3 3 6 11 18 -7

20. Nîmes 11 11 2 5 4 10 12 -2

