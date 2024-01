PSG sofre dois gols no segundo tempo e cede empate contra o Brest (2-2)

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/01/2024 - 19:52 Para compartilhar:

O Paris Saint-Germain cedeu o empate neste domingo (28) pela 19ª rodada da Ligue 1 contra o Brest, após abrir uma vantagem de 2 a 0 no primeiro tempo e sofrer dois gols na segunda etapa.

O PSG, com 44 pontos, vê agora seu perseguidor imediato, o Nice, a seis pontos de distância. O Brest é o terceiro com 35 pontos, um à frente do Monaco.

Depois de vários minutos monótonos no primeiro tempo, a equipe comandada pelo técnico Luis Enrique parecia ter voltado a colocar o jogo nos trilhos em duas grandes jogadas.

Primeiro com um gol do espanhol Marco Asensio de pé esquerdo após um passe de Bradley Barcola, superando o goleiro Marco Bizot (38′).

Pouco antes do intervalo, Asensio voltou a aparecer. Ele chutou e o rebote sobrou para Randal Kolo Muani, que fez 2 a 0 (45′).

Assim como havia acontecido no jogo da primeira rodada em Brest (vitória difícil dos parisienses por 3 a 2), os bretões não desistiram e, ao voltarem do vestiário, diminuíram com um gol contra de Danilo Pereira.

O português desviou um chute à queima-roupa de Mahdi Camara (55′) para o próprio gol.

O técnico visitante Eric Roy acertou nas alterações, já que o gol seguinte veio de dois jogadores que saíram do banco de reservas. Martin Satriano de um cruzamento certeiro para Mathias Pereira Lage, que marcou de calcanhar (80′).

– Lille empata com Montpellier –

Mais cedo o Lille empatou com o Montpellier (0-0) e desperdiçou uma boa oportunidade de subir ao ‘pódio’ da Ligue 1.

Sem inspiração e dominado em vários momentos pelos donos da casa, o Lille se mantém em quinto na tabela, a três pontos do Brest.

A expulsão pouco antes do intervalo (45’+2) de Ayyoub Bouaddi, que aos 16 anos e 118 dias se tornou o jogador mais jovem a receber um cartão vermelho na Ligue 1 nos últimos 30 anos, complicou a tarefa da equipe do norte da França, comandada por Paulo Fonseca, contra o 12º da tabela, que venceu apenas um jogo em casa nesta temporada.

O vizinho e rival histórico do Lille, o Lens, conquistou os três pontos na vitória sobre o Toulouse (2-0).

O atual vice-campeão francês é atualmente o oitavo colocado e ainda está longe de repetir a histórica campanha do ano passado, mas pelo menos interrompeu uma sequência negativa de duas derrotas seguidas no campeonato.

E depois de quatro derrotas consecutivas, um pequeno consolo para o Nantes (13º) e para seu treinador Jocelyn Gourvennec no empate com o sexto colocado, o Reims (0-0).

O lanterna Lorient também empatou em 3 a 3 em casa, com o Le Havre. Para consolo do Lorient, apenas seis pontos o separam do 12º lugar.

— Resultados da 19ª rodada do Campeonato francês e classificação:





– Sexta-feira:

Lyon – Rennes 2 – 3

– Sábado:

Nice – Metz 1 – 0

Olympique de Marselha – Monaco 2 – 2

– Domingo:

Montpellier – Lille 0 – 0

Lorient – Le Havre 3 – 3

Reims – Nantes 0 – 0

Clermont-Ferrand FC – Strasbourg 1 – 1

Toulouse – Lens 0 – 2

PSG – Brest 2 – 2





Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 44 19 13 5 1 46 16 30

2. Nice 38 19 11 5 3 20 11 9

3. Brest 35 19 10 5 4 29 17 12

4. Monaco 34 19 10 4 5 36 27 9

5. Lille 32 19 8 8 3 24 14 10

6. Reims 30 19 9 3 7 25 24 1

7. Olympique de Marselha 29 19 7 8 4 28 21 7

8. Lens 29 19 8 5 6 23 19 4

9. Rennes 25 19 6 7 6 28 24 4

10. Strasbourg 25 19 6 7 6 20 24 -4

11. Le Havre 23 19 5 8 6 22 23 -1

12. Montpellier 19 19 4 8 7 19 23 -4

13. Nantes 19 19 5 4 10 20 30 -10

14. Toulouse 17 19 3 8 8 16 25 -9

15. Metz 16 19 4 4 11 16 29 -13

16. Lyon 16 19 4 4 11 19 33 -14

17. Clermont-Ferrand FC 15 19 3 6 10 14 28 -14

18. Lorient 13 19 2 7 10 24 41 -17

