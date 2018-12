PSG sai de férias como líder isolado na França

O Paris Saint-Germain derrotou por 1 a 0 o Nantes (14º) e chegou à parada natalina do Campeonato Francês como líder isolado da competição, ao contrário do Monaco, que foi derrotado em casa pelo lanterna Guingamp.

Não foi o melhor jogo da temporada para o PSG de Thomas Tuchel, mas foi o suficiente para derrotar o Nantes, graças ao solitário gol de Kylian Mbappé (68 min).

Após dois empates consecutivos, com Bordeaux e Strasbourg, o PSG voltou ao caminho das vitórias na Ligue 1 e chega à parada natalina com 47 pontos de 51 possíveis e uma vantagem de 13 pontos sobre o vice-líder Lille, derrotado neste sábado pelo Toulouse (13º).

Terceiro colocado com 32 pontos, o Lyon também tropeçou, empatando em 1 a 1 com o Montpellier (4º).

Se tudo parece dar certo para o PSG, o Monaco vive situação oposta dois anos depois de conquistar o título francês. Neste sábado, a derrota foi para o lanterninha Guingamp por 2 a 0.

Com o resultado, a equipe monegasca aparece na penúltima colocação com apenas 13 pontos, somente dois a mais que o adversário do dia.

Programação e resultados da 19ª rodada do Campeonato francês

– Sábado:

Saint-Etienne – Dijon 3 – 0

Rennes – Nîmes 4 – 0

Angers – Olympique de Marselha 1 – 1

Reims – Caen 2 – 2

Strasbourg – Nice 2 – 0

Montpellier – Lyon 1 – 1

Monaco – Guingamp 0 – 2

Lille – Toulouse 1 – 2

PSG – Nantes 1 – 0

– Domingo:

(14h00 GMT-2) Bordeaux – Amiens

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 47 17 15 2 0 50 10 40

2. Lille 34 19 10 4 5 29 19 10

3. Lyon 32 18 9 5 4 30 21 9

4. Montpellier 30 17 8 6 3 25 13 12

5. Saint-Etienne 30 18 8 6 4 28 22 6

6. Olympique de Marselha 27 17 8 3 6 30 26 4

7. Strasbourg 26 19 6 8 5 30 23 7

8. Rennes 26 18 7 5 6 27 25 2

9. Reims 26 19 6 8 5 15 18 -3

10. Nice 26 18 7 5 6 13 17 -4

11. Nîmes 23 18 6 5 7 26 28 -2

12. Bordeaux 21 16 5 6 5 19 19 0

13. Toulouse 21 18 5 6 7 17 27 -10

14. Nantes 20 17 5 5 7 24 25 -1

15. Angers 19 17 4 7 6 20 22 -2

16. Caen 18 19 3 9 7 19 25 -6

17. Amiens 16 17 5 1 11 16 30 -14

18. Dijon 16 18 4 4 10 16 31 -15

19. Monaco 13 18 3 4 11 16 29 -13

20. Guingamp 11 18 2 5 11 14 34 -20

