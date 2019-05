PSG renova com seu treinador, Thomas Tuchel, até 2021

O técnico do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, renovou seu contrato por um ano, até junho de 2021, anunciou neste sábado o clube francês.

Uma série de decepções ofuscaram a primeira temporada na capital francesa do treinador alemão de 45 anos, que chegou ao PSG em junho de 2018, e colocaram sua continuidade em risco mas no fim das contas foi confirmado pela diretoria.

O PSG anunciou a notícia no dia seguinte de sua derrota contra o Reims (3-1) que encerrou uma temporada muito difícil para o alemão.

As semanas que o clube demorou para confirmá-lo no cargo, quando a oficialização era esperada desde o final de março, alimentaram as especulações sobre seu futuro.

O nome de Massimiliano Allegri, recentemente desvinculado da Juventus de Turim, chegou a ser especulado como substituto de Tuchel mas essa mudança no comando não foi levada adiante: com Tuchel e o diretor esportivo Antero Henrique, o PSG vai tentar recuperar seu prestígio com a mesma comissão-técnica.

Em sua estreia, Tuchel não foi melhor que seu antecessor, Unai Emery. Vencedor da Ligue 1 e do Troféu dos Campeões (a Supercopa francesa), foi eliminado nas duas copas nacionais assim como na Liga dos Campeões (oitavas de final), em meio a tensões com o dirigente português como pano de fundo.

Desde a humilhante eliminação em março diante do Manchester United na Champions (vitória por 2 a 0 na ida em Manchester, derrota por 3 a 1 em casa na volta), sua equipe deixou um gosto amargo na torcida. Tudo isso se agravou com a derrota na final da Copa da França para o Rennes no final de abril (2 a 2 no tempo regulamentar, 6 a 5 nos pênaltis).

“Estou contente por prolongar meu contrato e meu compromisso com o Paris Saint-Germain”, disse o alemão. “Quero agradecer ao presidente e ao clube por sua confiança em mim e na minha equipe. Isso só reforça minha ambição de levar este time até o topo por meio do trabalho duro”, disse ao site do clube parisiense.

“Também estou muito comovido com o apoio de nossos torcedores e tenho certeza de que o melhor está por vir para nosso clube”, acrescentou.

ah-mca/adc/bdx/dmc/lp/gh/aam