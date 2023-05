PSG reforça segurança nas casas de Messi e Neymar após protestos; entenda

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/05/2023 - 9:23 Compartilhe

O clima no Paris Saint-Germain segue dando o que falar. Após dois dias de protestos da torcida, a diretoria do clube precisou reforçar a segurança no centro de treinamento da equipe e em endereços ligados aos jogadores que foram alvos de reclamações: Messi, Neymar e Verratti. As informações são da AFP.

Segundo a AFP, uma fonte no clube indicou que os ultras [uma espécie de torcida organizada] desejam repetir os protestos em diversos endereços e, por este motivo, o PSG decidiu reforçar o esquema de segurança em torno de seus jogadores e funcionários.

Os protestos

Na última segunda-feira (01), torcedores do PSG protestaram contra a diretoria na porta do centro de treinamento do time. Um dos principais pedidos dos ultras era a saída dos funcionários do comando da equipe, alegando que ninguém mais respeitava os colaboradores.

As reclamações se intensificaram e, na última quarta-feira (03), algumas estrelas do time foram alvo de protestos. Messi foi xingado em frente à sede do clube, depois de ser suspenso por duas semanas por uma viagem sem autorização à Arábia Saudita. Neymar, que se recupera de lesão, também não passou batido e viu a torcida exigir sua saída do PSG.

Nas redes sociais, Neymar se manifestou duas vezes sobre os protestos. O brasileiro comentou publicações diferentes no Instagram sobre a cobrança da torcida e afirmou que os ultras do PSG estiveram em sua casa.

Mesmo liderando o Campeonato Francês, o PSG não vive bom momento na temporada. Nos últimos oito jogos, o time somou quatro derrotas, além de um rendimento abaixo do esperado, mesmo nas vitórias. A queda precoce nas oitavas de final da Champions League também irritou os torcedores.

