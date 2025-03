PSG pode se consagrar tetracampeão francês no sábado

Com 19 pontos de vantagem e oito jogos restantes, o Paris Saint-Germain, que visita o Saint-Étienne no sábado (29), pode conquistar o tetracampeonato francês já nessa que será a 27ª rodada.

A equação é simples: se o Olympique de Marselha perder no sábado às 13h (horário de Brasília) na visita ao Reims, o PSG será campeão desde que vença em seguida (15h00) o Saint-Étienne, fora de casa.

A vitória parisiense no ‘Clásico’ contra o OM, segundo colocado, na última partida da Ligue 1 antes do intervalo para os jogos das seleções parece ter acabado de vez com qualquer suspense.

“Não sei se somos imparáveis, não sei se essa é a melhor palavra, mas trabalhamos todos os dias para melhorar os nossos pontos fracos”, garantiu o meia-atacante do PSG, Desiré Doué, após a vitória sobre o Marselha.

Mas quais seriam esses pontos fracos? Depois de uma primeira parte de temporada um tanto irregular, o Paris Saint-Germain se tornou uma máquina vencedora e é um dos favoritos ao título da Liga dos Campeões, onde em abril enfrentará o inglês Aston Villa nas quartas de final.

O relaxamento excessivo e o cansaço após os jogos das seleções são as únicas preocupações do técnico Luis Enrique na visita ao tradicionalíssimo Saint-Étienne (17º), dez vezes campeão francês, que luta na parte inferior da tabela.

O atacante Ousmane Dembelé participou com um gol na virada que levou à decisão nos pênaltis e classificou a França contra a Croácia na Liga das Nações da Uefa.

Dembelé é o artilheiro desta Ligue 1 com 21 gols. Dois deles foram marcados na vitória do PSG sobre o Saint-Étienne (2 a 1) no primeiro turno.

O Marselha (2º) que visita no sábado o Reims (15º), time que luta pela permanência, está agora concentrado em defender sua posição de virtual vice-campeão. Tem apenas dois pontos a mais que Monaco (3º) e Nice (4º), que também se enfrentam no sábado, num dérbi explosivo e de grande relevância na corrida pelas vagas na Liga dos Campeões.

Na França, os três primeiros se classificam diretamente para a fase de liga da Champions enquanto o quarto tem que passar pela fase prévia de classificação.

Outro dérbi atrativo da rodada acontecerá no domingo, quando o Lille (6º), que também busca subir para a zona da Champions, recebe o Lens (8º).

— Programação da 27ª rodada da Ligue 1 (horário de Brasília):

– Sexta-feira:

(16h45) Strasbourg – Lyon

– Sábado:

(13h00) Reims – Olympique de Marselha

(15h00) Saint-Etienne – PSG

(17h05) Monaco – Nice

– Domingo:

(10h00) Toulouse – Brest

(12h15) Angers – Rennes

Auxerre – Montpellier

Le Havre – Nantes

(15h45) Lille – Lens

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 68 26 21 5 0 73 25 48

2. Olympique de Marselha 49 26 15 4 7 53 33 20

3. Monaco 47 26 14 5 7 51 32 19

4. Nice 47 26 13 8 5 50 31 19

5. Lyon 45 26 13 6 7 50 33 17

6. Lille 44 26 12 8 6 40 28 12

7. Strasbourg 43 26 12 7 7 41 33 8

8. Lens 39 26 11 6 9 31 29 2

9. Brest 37 26 11 4 11 38 40 -2

10. Toulouse 34 26 9 7 10 33 29 4

11. Auxerre 32 26 8 8 10 37 39 -2

12. Rennes 29 26 9 2 15 35 37 -2

13. Nantes 27 26 6 9 11 29 43 -14

14. Angers 27 26 7 6 13 26 42 -16

15. Reims 23 26 5 8 13 26 40 -14

16. Le Havre 21 26 6 3 17 26 55 -29

17. Saint-Etienne 20 25 5 5 15 25 57 -32

18. Montpellier 15 25 4 3 18 21 59 -38

