PSG perde para Cerezo Osaka (3-2) em amistoso no Japão

O Paris Saint-Germain perdeu nesta sexta-feira (28) um amistoso contra o Cerezo Osaka (3-2), três dias depois do empate sem gols diante do saudita Al Nassr, no mesmo estádio Nagai.

Os donos da casa aproveitaram vários erros da defesa parisiense para anular a grande exibição no ataque de Hugo Ekitike, que marcou um gol aos 17 minutos e deu uma assistência para Vitinha (49′).

O belga Jordy Croux (22′), Sota Kitano (67′) e Shinji Kagawa (79′) marcaram os gols no triunfo da equipe japonesa, resultado que deixa os parisienses ainda sem vitórias na pré-temporada asiática.

Na terça-feira, dia 1º de agosto, o PSG enfrentará a Inter de Milão, em Tóquio, antes de seguir para a Coreia do Sul para jogar contra o Jeonbuk, vice-campeão do país, dois dias depois, na cidade de Busan.

A equipe comandada pelo técnico Luis Enrique buscará uma evolução nestes dois jogos antes do início da temporada, no dia 12 de agosto, quando recebe o Lorient pela Ligue 1.

Escalação do PSG:

Donnarumma – Danilo (Ruiz, 64′), Skriniar, Marquinhos (cap.) (Hakimi, 55′) – Kurzawa (Nhaga, 46′), Zaïre-Emery (Ndour, 64′), Vitinha (Verratti, 64′), Ugarte (Hernandez, 64′), Gharbi – Asensio (Soler, 46′), Ekitike (Lemina, 64′)

