PSG perde de virada para o Monaco, no retorno de Neymar

Jogando fora de casa, o líder PSG abriu uma vantagem de dois gols no placar, mas acabou derrotado de virada pelo Monaco por 3 a 2, nesta sexta-feira, pela 11ª rodada do Campeonato Francês.

Com este resultado, a equipe do principado assume provisoriamente a segunda posição na tabela, com 20 pontos, quatro a menos que os parisienses e um a mais que o Lille (3º), que no domingo enfrenta o Lorient (17º).

Esta derrota em Mônaco marca o fim de oito vitórias consecutivas do clube da capital da França no campeonato.

No duelo desta sexta, Kylian Mbappé balançou as redes adversárias duas vezes ainda no primeiro tempo (minutos 25 e 37).

Após o intervalo, o alemão Kevin Volland empatou para os donos da casa (52 e 66) e Cesc Fábregas, de pênalti, decretou a virada aos 84.

O próprio Cesc também desempenhou um papel importante no segundo gol de Volland, dando o passe para seu companheiro marcar livre.

Abdou Diallo foi expulso aos 84 após cometer a penalidade sobre Volland que foi convertido por Cesc.

O PSG teve dois gols anulados após utilização do VAR, um de Moise Kean (39) e outro de Mbappé (44).

Com os dois gols, Mbappé, recuperado de uma lesão na coxa, passa a liderar a artilharia, agora com 9, um a mais que o senegalês Boulaye Dia (Reims).

Além da volta Mbappé, o atual campeão francês também contou com o retorno de Neymar, que ficou afastado por 23 dias devido a uma lesão e que começou a partida no banco para depois entrar e atuar por 35 minutos.

Na outra partida desta sexta, o Rennes (agora 5º, 18 pontos) foi derrotado por 1-0 em casa pelo Bordeaux (11º).

— Jogos e resultados da 11ª rodada do Campeonato Francês:

– Sexta-feira:

Rennes – Bordeaux 0 – 1

Monaco – PSG 3 – 2

– Sábado:

(13h00 GMT-3) Brest – Saint-Etienne

– Domingo:

(09h00 GMT-3) Nantes – Metz

(11h00 GMT-3) Reims – Nîmes

Montpellier – Strasbourg

Dijon – Lens

(13h00 GMT-3) Angers – Lyon

(17h00 GMT-3) Lille – Lorient

. reporté

Olympique de Marselha – Nice

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 24 11 8 0 3 28 6 22

2. Monaco 20 11 6 2 3 20 16 4

3. Lille 19 10 5 4 1 17 7 10

4. Olympique de Marselha 18 9 5 3 1 12 8 4

5. Rennes 18 11 5 3 3 18 15 3

6. Lyon 17 10 4 5 1 17 10 7

7. Montpellier 17 10 5 2 3 16 13 3

8. Nice 17 10 5 2 3 15 12 3

9. Angers 16 10 5 1 4 15 20 -5

10. Metz 15 10 4 3 3 11 8 3

11. Bordeaux 15 11 4 3 4 10 11 -1

12. Lens 14 8 4 2 2 14 14 0

13. Brest 12 10 4 0 6 15 22 -7

14. Nantes 11 9 3 2 4 11 13 -2

15. Saint-Etienne 10 10 3 1 6 10 15 -5

16. Reims 9 10 2 3 5 16 18 -2

17. Lorient 8 10 2 2 6 12 17 -5

18. Nîmes 8 10 2 2 6 10 19 -9

19. Strasbourg 6 10 2 0 8 10 19 -9

20. Dijon 4 10 0 4 6 5 19 -14

