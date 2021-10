PSG pede que Real Madrid seja punido por ‘falta de respeito’ com Mbappé

O diretor esportivo do Paris Saint Germain, o brasileiro Leonardo, denunciou neste sábado como “falta de respeito” do Real Madrid a forma como o clube espanhol assediou publicamente o atacante Kylian Mbappé para contratá-lo, uma forma de atuação que merece ser punida, segundo o dirigente do clube francês.

“Há um trabalho com Mbappé. Falam sobre ele publicamente há dois anos, como se fosse normal. Já informamos ao Real Madrid em várias ocasiões do nosso descontentamento”, disse o brasileiro durante uma entrevista no Festival de Esportes organizado pelo jornal italiano La Gazzetta dello Sport em Trento (Itália).

“É algo que deve ser sancionado (…) É falta de respeito”, insistiu Leonardo, que especificou que o objetivo do PSG continua sendo a renovação do contrato do atacante, que termina no dia 30 de junho de 2022.

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, declarou na terça-feira passada que espera que a contratação de Mbappé pelo time espanhol seja “resolvida” em “janeiro”, quando o jogador estará livre para negociar com qualquer outra equipe, embora horas depois o dirigente tenha dito que foi mal interpretado.

A equipe de Madri queria contratar o atacante francês no início desta temporada, e ofereceu 180 milhões de euros (208 milhões de dólares) pelo passe do campeão mundial em 2018. A oferta foi rejeitada pelo PSG.

Mbappé confirmou no início desta semana em entrevista à rádio RMC que informou ao PSG no meio deste ano sua intenção de deixar o clube.

Leonardo negou qualquer comparação na forma de atuação do Real Madrid com seu atacante com a maneira como o clube parisiense agiu para contratar o goleiro Gianluigi Donnarumma, garantindo que não negociou com o italiano até que o Milan anunciou oficialmente que não renovaria, já que ele era “um jogador livre”.

