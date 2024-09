PSG, Olympique de Marselha e Monaco lutam pela liderança da Ligue 1

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/09/2024 - 10:36 Para compartilhar:

Após cinco rodadas de Ligue 1, Paris Saint-Germain, Olympique de Marselha e Monaco lideram a tabela com 13 pontos, num início emocionante de temporada, com uma batalha a três, justamente no momento em que a competição precisa recuperar sua atratividade.

A Ligue 1 viveu meses turbulentos, até que a DAZN comprou os direitos de transmissão da competição no início de julho por um preço – 400 milhões de euros por ano (R$ 2,42 bilhões pela cotação atual) – bem abaixo do que era estimado inicialmente.

Ficou para trás o desfile permanente de estrelas do PSG, cujo ponto final foi a saída de Kylian Mbappé para o Real Madrid nesta temporada.

O atual campeão busca agora forjar novos ídolos, nas palavras do seu técnico Luis Enrique, e com isso as diferenças em relação aos rivais diminuem.

O Marselha, com um treinador de prestígio europeu como Roberto De Zerbi, e o Monaco, com um projeto consolidado e que conseguiu acabar com a invencibilidade do Barcelona nesta temporada na estreia na Liga dos Campeões (2-1) podem ser considerados sérios concorrentes.

O PSG abre a sexta rodada na sexta-feira recebendo o Rennes (8º), num ensaio geral antes de viajar a Londres para enfrentar o Arsenal, na terça-feira, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

Um dia depois, será a vez do Monaco, também em casa, enfrentar o Montpellier que luta na parte inferior da tabela (15º). A equipe do Principado viaja até Zagreb pela Liga dos Campeões para enfrentar o Dínamo.

Conhecendo os resultados dos rivais, o Marselha fecha a rodada no domingo, na visita ao Strasbourg (10º), com a possibilidade de Adrian Rabiot, sua surpreendente última contratação, jogar os primeiros minutos.

O ex-meia do PSG e da Juventus, titular da seleção francesa, poderá fazer com que o OM dê um salto de qualidade. O time não disputa nenhuma competição europeia, o que pode ser uma vantagem sobre os seus rivais na luta pelo título da Ligue 1.

— Programação da sexta rodada da Ligue 1 (horário de Brasília):

– Sexta-feira:

(14h00) Auxerre – Brest

(16h00) PSG – Rennes

– Sábado:

(12h00) Lens – Nice

(14h00) Le Havre – Lille

(16h00) Monaco – Montpellier

– Domingo:

(10h00) Toulouse – Lyon

(12h00) Angers – Reims

Nantes – Saint-Etienne

(15h45) Strasbourg – Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 13 5 4 1 0 17 4 13

2. Olympique de Marselha 13 5 4 1 0 15 6 9

3. Monaco 13 5 4 1 0 10 2 8

4. Lens 9 5 2 3 0 5 2 3

5. Nantes 8 5 2 2 1 7 4 3

6. Reims 8 5 2 2 1 7 7 0

7. Nice 7 5 2 1 2 14 6 8

8. Rennes 7 5 2 1 2 9 6 3

9. Lille 7 5 2 1 2 8 7 1

10. Strasbourg 6 5 1 3 1 11 10 1

11. Brest 6 5 2 0 3 8 10 -2

12. Le Havre 6 5 2 0 3 7 10 -3

13. Toulouse 5 5 1 2 2 4 6 -2

14. Lyon 4 5 1 1 3 6 11 -5

15. Montpellier 4 5 1 1 3 5 15 -10

16. Auxerre 3 5 1 0 4 5 12 -7

17. Saint-Etienne 3 5 1 0 4 1 15 -14

18. Angers 2 5 0 2 3 3 9 -6

