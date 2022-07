PSG oferece Neymar ao Manchester City, mas clube recusa, indica jornal

O Paris Saint-Germain parece não ter desistido de vender o brasileiro Neymar Jr. Segundo o jornal Le Parisien, o clube francês procurou o Manchester City para oferecer o atacante, mas a equipe de Pep Guardiola teria recusado a oferta.

De acordo com o jornal, o PSG pretendia uma negociação que envolvesse troca de jogadores. O City, contudo, não se mostrou interessado no acordo.

O futuro do camisa 10 da Seleção Brasileira tem sido tema de várias especulações na imprensa europeia nesta janela de transferências. Neymar está com o elenco do PSG no Japão para uma série de três amistosos de pré-temporada.

Novo treinador do clube francês, Christophe Galtier fez pelo menos duas declarações públicas dizendo que conta com o atacante brasileiro na sua equipe.