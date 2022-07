PSG lança uniforme em homenagem aos 50 anos do Parque dos Príncipes

Nesta terça-feira (19), o Paris Saint-Germain apresentou o novo segundo uniforme para a temporada 2022/23. A camisa de cor cinza é uma homenagem aos 50 anos do estádio Parque dos Príncipes. As informações são do GE.

“Predominantemente cinza com variações de preto, marrom e cinza acastanhado, as peças homenageiam o lendário estádio Parc des Princes, que comemora seu 50º aniversário este ano e no qual o PSG jogou 1.147 partidas até hoje”, declarou o clube, durante o lançamento oficial.

O clube francês está no Japão para uma série de amistosos da pré-temporada. Na próxima quarta, o PSG enfrenta o Kawasaki Frontale, e três dias depois pega o Urawa Red Diamonds. No dia 25, o último compromisso no país é contra o Gamba Osaka.