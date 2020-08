PSG inscreve Mitchel Bakker na Liga dos Campeões

O PSG inscreveu o holandês Mitchel Bakker, de 20 anos para disputar a etapa final da edição de 2020 da Liga dos Campeões, enquanto Adrien Tameze foi retirado da relação do italiano Atalanta, adversário do clube francês nas quartas de final do torneio, anunciou nesta terça-feira a Uefa. Segundo o regulamento da competição europeia, cada time que avançasse para as fases finais poderia inscrever até três novos jogadores até a meia-noite do dia 3 de agosto.

De acordo com as regras, a inclusão poderia ser feita sob a condição de não exceder o número de 25 jogadores já inscritos em 3 de fevereiro.

Embora Atlético de Madrid, Chelsea, Napoli e Real Madrid não tenham feito alterações, os outros times presentes nas oitavas de final aproveitaram a regra para fazer pequenos ajustes.

O PSG relacionou Mitchel Bakker e Eric Maxim Choupo-Moting, retirando os nomes de Edinson Cavani e Thomas Meunier. A Juventus, adversária do Lyon nas oitavas, incluiu o zagueiro Merih Demiral e retitou o alemão Sami Khedira.

A Liga dos Campeões, que será retomada nos dias 7 e 8 de agosto com os últimos quatro confrontos de volta das oitavas, terá a partir das quartas de final o formato inédito de jogo único, de 12 a 23 de agosto em Lisboa, devido à pandemia da COVID-19.

yk/sg/iga/lca

JUVENTUS FOOTBALL CLUB

Veja também