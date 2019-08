PSG goleia Toulouse mas perde Cavani e Mbappé por lesão

O Paris Saint-Germain retomou o caminho da vitória em casa, neste domingo diante do Toulouse (4-0), uma semana depois da derrota fora de casa para o Rennes (2-1), e subiu para o terceiro lugar na 3ª rodada da Ligue 1, a três pontos do líder Rennes.

Mas a comemoração no Parque dos Príncipes ficou manchada pelas saídas por lesão durante o jogo do uruguaio Edinson Cavani (16), de Abdou Diallo (40) e do craque Kylian Mbappé (63).

Os jogadores de Thomas Tuchel fizeram a diferença principalmente no segundo tempo graças a dois gols do substituto de Cavani, Eric-Maxim Choupo-Moting (50, 75), um gol contra de Mathieu Gonçalves (56) e uma cabeçada do brasileiro Marquinhos após um escanteio (83).

Tanto Cavani quanto Mbappé mostraram que sofrem de problemas musculares o que foi confirmado pelo treinador após a partida.

“É preciso esperar os exames de amanhã (segunda-feira)”, afirmou Tuchel.

Apesar dos problemas, o técnico se mostrou satisfeito com o rendimento da equipe: “Estou muito contente porque o resultado é uma consequência do nosso trabalho. Fomos muito fortes, muito fluidos, recuperamos muitas bolas”, elogiou o alemão.

– Rennes vence e lidera –

E uma semana depois de sua vitória sobre o Paris Saint-Germain, o Rennes conseguiu também neste domingo uma terceira vitória consecutiva ao derrotar o Strasbourg fora de casa por 2 a 0.

Com isso assumiu a liderança provisória, com três vitórias nos três jogos disputados. Os gols foram marcados pelo meia Clément Grenier (16) e pelo atacante franco-senegalês M’Baye Niang (54).

Com 9 pontos ganhos, o Rennes ainda pode ser alcançado por Lyon e Nice, ambos com 6 pontos em duas partidas.

O Strasbourg, que com dois empates e uma derrota ainda não venceu no Campeonato Francês, teve o zagueiro Abdallah N’Dour expulso no final da partida (83).

– Monaco só empata –

Mais cedo, o Monaco, que foi para o intervalo vencendo por 2 a 0, acabou cedendo o empate (2-2) diante do modesto Nimes e com isso segue sem vencer nas três rodadas disputadas no Campeonato Francês.

O time do Principado comandado por Leonardo Jardim sofreu a terceira expulsão da temporada. Após as de Cesc Fábregas e do francês Ruben Aguilar, neste domingo foi a vez do zagueiro brasileiro Jemerson.

Nesse momento o Monaco já tinha a vantagem de dois gols, mas sua incapacidade de administrar a inferioridade numérica faz pensar na necessidade urgente de contar com o recém contratado zagueiro central chileno Guillermo Maripán.

O argelino Islam Slimani abriu o placar para o Monaco (39), antes do gol do atacante francês e ex-Sevilla, Wissam Ben Yedder, que parecia encaminhar a vitória pouco antes do intervalo (45+1).

O cartão vermelho recebido por Jemerson com a ajuda do VAR (54) mudou tudo. O Nîmes, que assim como o Monaco vinha de duas derrotas, acabou empatando (76, 82) e deixando seu adversário na zona de rebaixamento.

Em uma rodada prolongada até meados da semana que vem devido à reunião do G7 em Biarritz, e para evitar a dispersão das forças de segurança, o Paris Saint-Germain receberá no domingo o Toulouse no Parque dos Príncipes, enquanto que o líder Lyon visita na terça-feira o Montpellier.

— Jogos da 3ª rodada da Ligue 1 e classificação:

– Sábado:

Angers – Metz 3 – 0

Dijon – Bordeaux 0 – 2

Brest – Reims 1 – 0

Amiens – Nantes 1 – 2

– Domingo:

Monaco – Nîmes 2 – 2

Strasbourg – Rennes 0 – 2

PSG – Toulouse 4 – 0

– Terça-feira:

(14h00) Montpellier – Lyon

– Quarta-feira:

(14h00) Lille – Saint-Etienne

(16h00) Nice – Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Rennes 9 3 3 0 0 5 1 4

2. Lyon 6 2 2 0 0 9 0 9

3. PSG 6 3 2 0 1 8 2 6

4. Nice 6 2 2 0 0 4 2 2

5. Angers 6 3 2 0 1 6 7 -1

6. Brest 5 3 1 2 0 3 2 1

7. Saint-Etienne 4 2 1 1 0 3 2 1

8. Reims 4 3 1 1 1 2 1 1

9. Bordeaux 4 3 1 1 1 4 4 0

10. Metz 4 3 1 1 1 4 4 0

11. Nantes 4 3 1 1 1 3 3 0

12. Toulouse 4 3 1 1 1 2 5 -3

13. Lille 3 2 1 0 1 2 2 0

14. Amiens 3 3 1 0 2 3 4 -1

15. Strasbourg 2 3 0 2 1 1 3 -2

16. Montpellier 1 2 0 1 1 1 2 -1

17. Olympique de Marselha 1 2 0 1 1 0 2 -2

18. Nîmes 1 3 0 1 2 3 7 -4

19. Monaco 1 3 0 1 2 2 8 -6

20. Dijon 0 3 0 0 3 1 5 -4

bds/iga/dr/gh/aam