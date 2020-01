PSG goleia Saint-Étienne (6-1) e vai às semis da Copa da Liga Francesa

Com um hat-trick, o atacante argentino Mauro Icardi foi o protagonista do contundente triunfo do Paris Saint-Germain sobre o Saint-Étienne (6-1), que classificou os parisienses para as semifinais da Copa da Liga francesa.

Icardi abriu o placar logo aos 2 minutos de jogo, dando início ao festival de gols parisienses, e balançou as redes adversárias mais duas vezes (49 e 57). O atacante Neymar também fez o seu aos 39 minutos. O zagueiro Jessy Moulin marcou um gol contra pouco antes do intervalo (44) e Kylian Mbappé fechou a goleada na segunda etapa (67).

O gol de honra do Saint-Etienne foi marcado pelo meia Yohan Cabaye também no segundo tempo (71).

Além do PSG, se classificaram para as semifinais da Copa da Liga Francesa nesta quarta-feira o Lille e o Lyon.

O Lille derrotou o Amiens por 2 a 0 com gols do atacante brasileiro Luiz Araújo (50) e do nigeriano Victor Osimhen (58).

Já a dupla formada por Moussa Dembélé e Houssem Aouar foi decisiva na classificação do Lyon ao vencer o Brest nesta quarta-feira, por 3 a 1.

Dembélé abriu o placar aos 19 minutos depois de receber um passe de Aouar, que marcou o segundo na segunda etapa da partida (55).

A equipe da Bretanha diminuiu por meio do ala Samuel Grandsir (86), mas o volante brasileiro Jean Lucas decretou a vitória nos acréscimos com um chute de fora da área (90+1).

O quarto time classificado para as semifinais é o Reims, que na terça-feira derrotou o Strasbourg nos pênaltis, após um empate em 0 a 0.

— Resultados das quartas de final da Copa da Liga Francesa:

Terça-feira:

(+) Reims – Strasbourg 0 – 0 (4-2 nos pênaltis)

Quarta-feira:

(+) Lyon – Brest 3 – 1

(+) Lille – Amiens 2 – 0

(+) PSG – Saint-Étienne 6 – 1

