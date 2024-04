PSG goleia Lyon (4-1) e fica a um passo do título da Ligue 1

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/04/2024 - 18:46 Para compartilhar:

O Paris Saint-Germain venceu neste domingo (21) o Lyon por 4 a 1, pela 30ª rodada da Ligue 1, apesar de poupar o astro Kylian Mbappé, e ficou ainda mais perto do título do campeonato francês.

Faltando apenas quatro rodadas para o final da Ligue 1, a equipe do técnico Luis Enrique está onze pontos à frente do segundo colocado, que passou a ser o Monaco, que venceu neste domingo.

O PSG fechou uma semana dos sonhos no Parque dos Príncipes depois de se classificar para as semifinais da Liga dos Campeões ao eliminar o Barcelona.

O time da capital francesa pode se sagrar campeão da Ligue 1 na próxima quarta-feira, quando serão disputados jogos adiados da 29ª rodada.

O PSG rapidamente abriu o placar graças a um gol contra de Nemanja Matic (3′). O brasileiro Lucas Beraldo ampliou (6′) e o português Gonçalo Ramos, com uma dobradinha (32′ e 42′), completou a goleada. O meio-campista Ernest Nuamah marcou o gol de honra do Lyon aos 37 minutos.

Luis Enrique deixou no banco Mbappé e Ousmane Dembélé, as suas duas principais referências ofensivas, que não jogaram nenhum minuto e que ele decidiu poupar para desafios futuros, como as semifinais da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund.

– Monaco vice-líder –

O Monaco venceu o duelo pelo segundo lugar da Ligue 1 em sua visita ao Brest por 2 a 0, enquanto o Lille reagiu após a eliminação europeia ao derrotar o Strasbourg.

O Lille virou a página após a recente eliminação na Conference League. Venceu a equipe alsaciana por 1 a 0 e com isso ficou mais perto da próxima edição da Liga dos Campeões.

A equipe do norte da França tem agora 52 pontos e se mantém no quarto lugar da tabela depois da vitória do Monaco (2º) na visita ao Brest (3º, 53 pontos) por 2 a 0, com gols do suíço Denis Zakaria (40′) e do japonês Takumi Minamino (48′).

Os monegascos, com 55 pontos, ainda estão longe dos 66 do líder PSG.

Mais abaixo na tabela, o Strasbourg (36 pontos) perdeu a 12ª posição para o Montpellier, que venceu em sua visita ao Reims (2-1).

As pernas dos jogadores do Lille pareciam mais pesadas do que o normal no estádio Pierre-Mauroy, três dias após a eliminação nos pênaltis nas quartas de final da Conference League diante do Aston Villa.

Contudo, a equipe comandada pelo técnico Paulo Fonseca obteve os três pontos no campeonato francês graças a um gol aos 12 minutos do seu atacante canadense Jonathan David.

Na quarta-feira, o Lille visita o Monaco em partida adiada da 29ª rodada, duelo crucial para o objetivo das duas equipes de garantirem vaga na próxima Liga dos Campeões.

Também neste domingo o Olympique de Marselha, depois de três derrotas consecutivas na Ligue 1, arrancou um empate em 2 a 2 em sua visita ao Toulouse (11º) a menos de dez segundos do apito final.

Faris Moumbagna deixou tudo igual nos últimos instantes (90’+6) após o OM sofrer uma virada.

Na parte inferior da tabela, um gol do atacante georgiano Georges Mikautadze deu ao Metz os três pontos na visita ao Le Havre.

O Metz está agora na 15ª posição, superando o seu adversário do dia na tabela, que ocupa a vaga que leva a disputa de uma repescagem pela permanência na primeira divisão.

— Jogos da 30ª rodada do Campeonato francês e classificação:

– Sexta-feira:

Nice – Lorient 3 – 0

– Sábado:

Nantes – Rennes 0 – 3

Lens – Clermont-Ferrand FC 1 – 0

– Domingo:

Le Havre – Metz 0 – 1

Lille – Strasbourg 1 – 0

Reims – Montpellier 1 – 2

Brest – Monaco 0 – 2

Toulouse – Olympique de Marselha 2 – 2

PSG – Lyon 4 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 66 29 19 9 1 69 25 44

2. Monaco 55 29 16 7 6 55 38 17

3. Brest 53 30 15 8 7 44 29 15

4. Lille 52 29 14 10 5 43 25 18

5. Nice 47 29 13 8 8 31 22 9

6. Lens 46 30 13 7 10 39 32 7

7. Rennes 42 30 11 9 10 44 36 8

8. Lyon 41 30 12 5 13 39 49 -10

9. Olympique de Marselha 40 29 10 10 9 43 35 8

10. Reims 40 30 11 7 12 37 41 -4

11. Toulouse 37 30 9 10 11 36 39 -3

12. Montpellier 36 30 9 10 11 38 42 -4

13. Strasbourg 36 30 9 9 12 33 41 -8

14. Nantes 31 30 9 4 17 28 48 -20

15. Metz 29 30 8 5 17 31 49 -18

16. Le Havre 28 30 6 10 14 27 38 -11

17. Lorient 26 29 6 8 15 35 55 -20

18. Clermont-Ferrand FC 22 30 4 10 16 21 49 -28

