PSG goleia Lille e abre 16 pontos na liderança do Francês

O Paris Saint-Germain, embalado pelas goleadas nos últimos jogos, venceu o Lille por 4 a 1 neste sábado, pela 24ª rodada do Campeonato Francês, e abriu uma vantagem provisória de 16 pontos na liderança.

O time parisiense abriu por 4 a 0 no Parque dos Príncipes aos 37 minutos de jogo, com gols de Bradley Barcola (6′), do brasileiro Marquinhos (22′), Ousmane Dembelé (28′) e Desiré Doué (37′).

Já o Lille só descontou na reta final da segunda etapa marcando com Jonathan David (80′).

Com a vitória, o PSG chega a 62 pontos, contra 46 do Olympique de Marselha, que no domingo fecha a rodada recebendo o Nantes no Vélodrome.

Na Liga dos Campeões, o time do técnico Luis Enrique terá um duelo complicado com o Liverpool nas oitavas de final, com o jogo de ida na próxima quarta-feira em Paris.

Em seu último jogo na Champions, o PSG goleou o Brest por 7 a 0, mesmo resultado do último jogo na Copa da França, contra o Stade Briochin.

O Lille, por sua vez, terá que virar a página antes de outra visita complicada, ao Signal Iduna Park, para enfrentar o Borussia Dortmund na terça-feira.

Mais cedo, o Nice, que busca a classificação para a próxima Liga dos Campeões, conseguiu sua quarta vitória consecutiva ao bater o Saint-Étienne por 3 a 1 e igualou provisoriamente a pontuação do Olympique de Marselha.

Já o Saint-Étienne fica na posição que leva à repescagem contra o rebaixamento depois de seis derrotas e dois empates nas últimas oito rodadas.

Pablo Rosario, de cabeça (10′), Mickaël Nadé (52′ contra) e Evann Guessand (69′) marcaram para o Nice, enquanto Lucas Stassin (32′) descontou para o Saint-Étienne.

lle/iga/dr/cb