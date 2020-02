PSG goleia e vai às semis da Copa da França; Lyon vence Olympique e também avança

O Paris Saint-Germain se classificou sem grandes dificuldades nesta quarta-feira para as semifinais da Copa da França, depois de golear o Dijon fora de casa por 6 a 1.

Depois de abrir o placar no primeiro minuto com um gol contra de Wesley Lautoa, o PSG viu o Dijon, décimo sétimo na Ligue 1, empatar aos 13, por meio de Mounir Chouiar.

Antes do intervalo, Kylian Mbappé aos 44 minutos recolocou a equipe parisiense em vantagem e no segundo tempo o brasileiro Thiago Silva ampliou (50). Pouco depois, o espanhol Pablo Sarabia fez 4 a 1 (56) e o PSG marcou o quinto com outro gol contra, de Senou Coulibaly (86). Sarabia fechou a goleada nos acréscimos (90+1).

O Dijon foi o primeiro time da primeira divisão que o Paris Saint-Germain enfrentou este ano na ‘Coupe’, onde o gigante do futebol francês havia derrotado nas rodadas anteriores o modesto Linas-Montlhery (6ª divisão), Lorient (2º) e Pau (3º).

Nessas três rodadas e também nesta quarta-feira, Pablo Sarabia marcou pelo menos um gol, e se firma como o talismã da equipe neste ano no torneio, onde foi especialmente decisivo com um gol nos minutos finais na vitória de 1 a 0 em Lorient nos 16-avos de final.

Neymar desfalcou o time em Dijon nesta quarta, depois de ficar afastado nos dois jogos anteriores devido a uma lesão na costela.

Quem entrou em campo como titular no ataque do PSG foi o uruguaio Edinson Cavani, que após sua frustrada tentativa de saída do clube no mercado de janeiro luta para se destacar no time de Thomas Tuchel, embora desta vez não tenha conseguido marcar um gol.

Com seu triunfo em Dijon, o Paris Saint-Germain continua avançando em todas as competições que disputa.

O time venceu em agosto o Troféu dos Campeões (Supercopa da França) e na Ligue 1 é líder, com 12 pontos à frente do segundo, o Olympique de Marselha.

A isso se soma sua classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões, onde vai enfrentar o Borussia Dortmund, e à final da Copa da Liga Francesa, na qual tem pela frente o Lyon, no próximo dia 3 de abril, no Stade de France.

O Lyon aliás também jogou nesta quarta-feira pela Copa do Rei e venceu o Olympique de Marselha, atual segundo colocado da Ligue 1, por 1 a 0 com um gol de Houssem Aouar na reta final da partida (81).

O resultado bastou para que a equipe se classificasse para as semifinais do torneio.

Na terça-feira, o Rennes, atual campeão do torneio, venceu por 3 a 0 fora de casa o modesto Belfort, equipe da quarta divisão.

Nesta quinta, o último time da quarta divisão ainda vivo no torneio, o Epinal, tentará surpreender o Saint-Etienne, na partida que encerra as quartas de final.

— Resultados das quartas de final da Copa da França (horário de Brasília):

– Terça-feira:

Belfort (4ª) – RENNES (1ª) 0 – 3

– Quarta-feira:

Dijon (1ª) – PARIS SAINT-GERMAIN (1ª) 1 – 6

LYON (1ª) – Olympique de Marselha (1ª) 0 – 1

– Quinta-feira:

(17h00) Epinal (4ª) – Saint-Etienne (1ª)

NOTA: as equipes em caixa-alta estão classificadas para as semifinais.

