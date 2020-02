PSG goleia Dijon (4-0) e segue firme na liderança do Campeonato Francês

Com dois de Kylian Mbappé (74 e 90+1) além dos gols de Pablo Sarabia (3) e Mauro Icardi (76) o Paris Saint-Germain (1º) goleou o Dijon (17º) por 4 a 0 neste sábado, na 27ª rodada da Ligue 1, em um duelo em que Ángel Di María se machucou.

O argentino teve que ser substituído aos 17 minutos devido a dores na coxa direita. Durante alguns minutos, o jogador colocou a mão na parte de trás da coxa.

Sua saída trouxe preocupação para o PSG, especialmente devido à proximidade da importante rodada das oitavas da Liga dos Campeões, no dia 11 de março, contra o Borussia Dortmund, na qual os parisienses precisam vencer após perderem por 2 a 1 na ida.

Sarabia abriu o placar neste sábado aproveitando a sobra depois de um chute de longa distância do brasileiro Marquinhos.

Sem Neymar, que cumpriu suspensão após ser expulso contra o Bordeaux, e Di María, após sua substituição, o PSG carecia de inspiração e eficácia, até Mbappé aparecer. Com seus dois gols, o atacante campeão do mundo chega a 18 na Ligue 1.

No momento em que perdeu sua vaga no time titular para o uruguaio Edinson Cavani, Icardi aproveitou a oportunidade, marcando cinco minutos após entrar em campo, após uma assistência de Mbappé.

Mais cedo o ‘Matador’ uruguaio não conseguiu aproveitar duas chances (35 e 60). A corrida para ser titular contra o Dortmund em casa está aberta entre os dois jogadores sul-americanos.

Com esse triunfo, o PSG tem agora 13 pontos de vantagem no Campeonato Francês sobre o Olympique de Marselha (2º), que na sexta-feira fez sua lição de casa ao derrotar o Nîmes (18º) por 3 a 2 com um hat-trick do argentino Dario Benedetto.

O jogo no Parque dos Príncipes também foi marcado por medidas para conter o coronavírus: a zona mista foi cancelada, proibição de aperto de mão entre os jogadores e entrada no estádio longe dos torcedores.

Também neste sábado o Rennes garantiu sua permanência no pódio nesta rodada, independentemente do resultado do Lille de domingo, ao vencer por 2 a 0 o lanterna Toulouse, que caminha a passos firmes rumo à segunda divisão francesa (a Ligue 2) após acumular incríveis 705 minutos sem marcar.

Outro que não somou nenhum ponto foi o Amiens, penúltimo colocado do Campeonato Francês. O time perdeu por 1 a 0 em casa para o Metz (15º), que assim se distanciou da zona de rebaixamento e ficou a três pontos do Brest (14ª), que perdeu para o Angers (12º), também por 1 a 0.

O Montpellier (5º) venceu o Strasbourg (8º) por 3 a 0 e se igualou em número de pontos (40) ao Monaco (6º), que não passou de um empate em 1 a 1 em seu estádio diante do Reims (7º).

— Jogos da 27ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Nîmes – Olympique de Marselha 2 – 3

– Sábado:

PSG – Dijon 4 – 0

Montpellier – Strasbourg 3 – 0

Amiens – Metz 0 – 1

Brest – Angers 0 – 1

Toulouse – Rennes 0 – 2

Monaco – Reims 1 – 1

– Domingo:

(11h00) Nantes – Lille

(13h00) Bordeaux – Nice

(17h00) Lyon – Saint-Etienne

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 68 27 22 2 3 75 24 51

2. Olympique de Marselha 55 27 16 7 4 39 27 12

3. Rennes 47 27 14 5 8 33 24 9

4. Lille 43 26 13 4 9 33 27 6

5. Montpellier 40 27 11 7 9 35 29 6

6. Monaco 40 27 11 7 9 43 42 1

7. Reims 38 27 9 11 7 25 21 4

8. Strasbourg 38 27 11 5 11 32 32 0

9. Lyon 37 26 10 7 9 40 26 14

10. Nice 37 26 10 7 9 38 36 2

11. Nantes 37 26 11 4 11 28 28 0

12. Angers 36 27 10 6 11 26 33 -7

13. Bordeaux 35 26 9 8 9 38 32 6

14. Brest 34 27 8 10 9 34 36 -2

15. Metz 31 27 7 10 10 25 34 -9

16. Saint-Etienne 29 26 8 5 13 28 42 -14

17. Dijon 27 27 6 9 12 25 36 -11

18. Nîmes 27 27 7 6 14 28 42 -14

19. Amiens 22 27 4 10 13 29 48 -19

20. Toulouse 13 27 3 4 20 21 56 -35

