PSG garante que Mbappé continuará no clube na próxima temporada

As declarações de Kylian Mbappé ao receber dois prêmios em uma cerimônia da União Nacional de Jogadores Profissionais (UNFP, na sigla em francês), que elege os melhores do Campeonato Francês, no domingo, forçaram uma posição da diretoria do Paris Saint-Germain. Nesta segunda-feira, o clube francês divulgou uma nota em suas redes sociais para garantir que o atacante continua na equipe para a próxima temporada.

“Laços fortes unem o PSG e Mbappé há dois anos, e a história em comum continuará na próxima temporada. Com uma ambição compartilhada de fazer história no futebol europeu, o ano em que o PSG completa 50 anos, um momento muito esperado para escrevermos juntos uma grande página na história do nosso clube em que cada ator principal terá de fazer a sua parte, sempre trabalhando para o coletivo”, publicou o PSG.

No domingo, Mbappé, que foi eleito o melhor jogador e o melhor jovem atleta do Campeonato Francês, deixou claro uma possibilidade de deixar o PSG. “Sinto que é o momento de eu ter mais responsabilidades. Talvez aqui em Paris, e isso seria ótimo, ou então em algum outro lugar, com um novo projeto”, afirmou.

A declaração pegou mal em Paris. O nome do atacante está sendo bastante especulado do Real Madrid. A contratação de Mbappé, segundo os jornais espanhóis, é prioridade do técnico Zinedine Zidane para a formação da equipe da próxima temporada.