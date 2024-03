PSG fica no 2 a 2 contra o Reims, seu 3º empate seguido; Mbappé começa no banco

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/03/2024 - 12:41 Para compartilhar:

Com o astro Kylian Mbappé mais uma vez começando a partida no banco de reservas, o Paris Saint-Germain somou o terceiro empate consecutivo (2-2) na Ligue 1, neste domingo (10), no Parque dos Príncipes, na capital francesa, diante do Reims, cinco dias depois de se classificar para as quartas de final da Liga dos Campeões.

Apesar do empate, o atual campeão é o líder isolado do campeonato francês com dez pontos de vantagem sobre o Brest (2º).

A equipe comandada pelo técnico espanhol Luis Enrique começou perdendo após o volante Marshall Munetsi abrir o placar logo aos 6 minutos, aproveitando um erro do lateral-direito marroquino Achraf Hakimi.

Pouco depois o gigante parisiense virou: o zagueiro Yunis Abdelhamid desviou a bola para a própria meta (17′) e o centroavante português Gonçalo Ramos marcou logo em seguida (19′). Mas Oumar Diakité deixou tudo igual pouco antes do intervalo (45′).

Mbappé, autor de uma dobradinha na terça-feira na Liga dos Campeões contra a Real Sociedad (2-1), começou o duelo no banco para ser poupado, assim como já havia acontecido no dia 17 de fevereiro contra o Nantes.

O atacante só entrou aos 73 minutos e animou o jogo de sua equipe, mas desta vez não conseguiu levá-la à vitória. Assim como Mbappé, Ousmane Dembele e Randal Kolo Muani também foram poupados e começaram no banco.

“Não achei que a equipe estivesse muito relaxada em nenhum momento. Achei que a mentalidade deles estava correta”, disse Luis Enrique sobre o desempenho de sua equipe.

“Não gosto de dar gols de presente e o primeiro gol foi um presentão, mas fora isso foi tudo positivo. Pressionamos bem, fomos agressivos. Hoje tínhamos a oportunidade de abrir 12 pontos de vantagem e esse é o nosso objetivo, vencer o campeonato o mais rápido possível e disputar todas as competições”.

— Jogos da 25ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Nice – Montpellier 1 – 2

– Sábado:

Lorient – Lyon 0 – 2

Lens – Brest 1 – 0

– Domingo:

PSG – Reims 2 – 2

Le Havre – Toulouse





Strasbourg – Monaco

Metz – Clermont-Ferrand FC

(13h05) Lille – Rennes

(16h45) Olympique de Marselha – Nantes

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 56 25 16 8 1 56 21 35

2. Brest 46 25 13 7 5 35 19 16

3. Monaco 42 24 12 6 6 44 34 10

4. Lens 42 25 12 6 7 34 24 10

5. Lille 41 24 11 8 5 34 20 14

6. Nice 40 25 11 7 7 24 19 5

7. Olympique de Marselha 36 24 9 9 6 38 26 12





8. Rennes 35 24 9 8 7 36 29 7

9. Reims 35 25 10 5 10 32 34 -2

10. Lyon 31 25 9 4 12 27 38 -11

11. Toulouse 29 24 7 8 9 27 32 -5

12. Montpellier 26 25 6 9 10 29 34 -5

13. Strasbourg 26 24 6 8 10 25 37 -12

14. Nantes 25 24 7 4 13 23 36 -13

15. Lorient 25 25 6 7 12 33 47 -14

16. Le Havre 24 24 5 9 10 24 31 -7

17. Metz 20 24 5 5 14 21 37 -16

18. Clermont-Ferrand FC 17 24 3 8 13 17 41 -24

