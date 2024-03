PSG fica no 2 a 2 contra o Reims, seu 3º empate seguido; Mbappé começa no banco

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/03/2024 - 20:12 Para compartilhar:

Com o astro Kylian Mbappé mais uma vez começando a partida no banco de reservas, o Paris Saint-Germain somou o terceiro empate consecutivo (2-2) na Ligue 1, neste domingo (10), no Parque dos Príncipes, na capital francesa, diante do Reims, cinco dias depois de se classificar para as quartas de final da Liga dos Campeões.

Apesar do empate, o atual campeão é o líder isolado do campeonato francês com dez pontos de vantagem sobre o Brest (2º).

A equipe comandada pelo técnico espanhol Luis Enrique começou perdendo após o volante Marshall Munetsi abrir o placar logo aos 6 minutos, aproveitando um erro do lateral-direito marroquino Achraf Hakimi.

Pouco depois o gigante parisiense virou: o zagueiro Yunis Abdelhamid desviou a bola para a própria meta (17′) e o centroavante português Gonçalo Ramos marcou logo em seguida (19′). Mas Oumar Diakité deixou tudo igual pouco antes do intervalo (45′).

Mbappé, autor de uma dobradinha na terça-feira na Liga dos Campeões contra a Real Sociedad (2-1), começou o duelo no banco para ser poupado, assim como já havia acontecido no dia 17 de fevereiro contra o Nantes.

O atacante só entrou aos 73 minutos e animou o jogo de sua equipe, mas desta vez não conseguiu levá-la à vitória. Assim como Mbappé, Ousmane Dembele e Randal Kolo Muani também foram poupados e começaram no banco.

“As minhas decisões têm sido as mesmas desde o início da temporada, sou quem faz mais rotações no campeonato e continuarei a fazer o mesmo, os jogadores me seguiram até agora e funciona”, disse Luis Enrique após a partida.

“Todos os jogadores que entraram, inclusive Kylian, foram ativos. Não tenho dúvidas sobre ele, é o número 1 como jogador e ainda mais como ser humano”, acrescentou sobre seu astro.

O técnico do Reims, Will Still, se mostrou satisfeito com o empate no Parque dos Príncipes.

“Continuamos avançando, conquistando pontos, não quero que meu time seja banal, terminando em 12º na classificação”, disse ele.

– Dois gols de Aubameyang –

Também neste domingo, o Monaco consolidou seu terceiro lugar com uma vitória apertada (1-0) em sua visita ao Strasbourg (14º) graças às entradas dos seus jovens Maghnes Akliouche (22 anos) e Eliesse Ben Seghir (19), com o primeiro dando uma assistência para o gol da vitória, marcado pelo segundo (72′).

A equipe do Principado está um ponto atrás do Brest, enquanto o Strasbourg, que não vence no campeonato desde o dia 20 de dezembro, se aproxima da zona perigosa.

Em grande fase tanto no campeonato nacional como na Liga Europa, onde venceu o Villarreal por 4 a 0 na ida das oitavas de final, o Olympique de Marselha (7º), comandado pelo treinador Jean-Louis Gasset, obteve a terceira vitória consecutiva na Ligue 1 ao derrotar por 2 a 0 no Vélodrome o Nantes (16º, posição de playoff pela permanência).

Os dois gols foram marcados pelo atacante gabonês, ex-Barcelona, Pierre-Emerick Aubameyang (17′ e 79′).

Também disputando uma vaga nos torneios europeus na próxima temporada, Lille (4º, 42 pontos) e Rennes (8º, 36 pontos) empataram no estádio Pierre-Mauroy.

Depois de estar perdendo por 2 a 0 com gols de Ludovic Blas (1′) e Arnaud Kalimuendo (20′), o Lille reagiu com uma dobradinha do atacante canadense Jonathan David na reta final (84′ e 92′) e arrancou o empate.





Na parte inferior da tabela, o jogo dos desesperados entre o penúltimo, Metz, e o último, Clermont, foi vencido pelo Metz graças a um pênalti convertido por Georges Mikautadze (33′).

O Clermont tem seis pontos a mais que o Metz, que está dois pontos atrás do Lorient (15º), que por sua vez perdeu por 2 a 0 para o Lyon no sábado.

Além desses jogos, o Le Havre (12º) venceu o Toulouse (11º) por 1 a 0 em casa, graças a um chute de primeira de Christopher Operi aos 15 minutos.

— Jogos da 25ª rodada do campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Nice – Montpellier 1 – 2

– Sábado:

Lorient – Lyon 0 – 2

Lens – Brest 1 – 0

– Domingo:

PSG – Reims 2 – 2

Le Havre – Toulouse 1 – 0





Strasbourg – Monaco 0 – 1

Metz – Clermont-Ferrand FC 1 – 0

Lille – Rennes 2 – 2

Olympique de Marselha – Nantes 2 – 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 56 25 16 8 1 56 21 35

2. Brest 46 25 13 7 5 35 19 16

3. Monaco 45 25 13 6 6 45 34 11

4. Lille 42 25 11 9 5 36 22 14

5. Lens 42 25 12 6 7 34 24 10

6. Nice 40 25 11 7 7 24 19 5

7. Olympique de Marselha 39 25 10 9 6 40 26 14

8. Rennes 36 25 9 9 7 38 31 7

9. Reims 35 25 10 5 10 32 34 -2

10. Lyon 31 25 9 4 12 27 38 -11

11. Toulouse 29 25 7 8 10 27 33 -6

12. Le Havre 27 25 6 9 10 25 31 -6

13. Montpellier 26 25 6 9 10 29 34 -5

14. Strasbourg 26 25 6 8 11 25 38 -13

15. Lorient 25 25 6 7 12 33 47 -14

16. Nantes 25 25 7 4 14 23 38 -15

17. Metz 23 25 6 5 14 22 37 -15

18. Clermont-Ferrand FC 17 25 3 8 14 17 42 -25

