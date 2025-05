PSG fecha Ligue 1 com vitória antes de disputar finais da Copa da França e da Champions

O time ideal do Paris Saint-Germain comemorou seu título da Ligue 1 com uma vitória de virada por 3 a 1 sobre o Auxerre neste sábado (17), no Parque dos Príncipes, um ensaio geral para suas duas finais: a da Copa da França no dia 24 de maio e a da Liga dos Campeões no dia 31.

Dois gols do georgiano Khvicha Kvaratshelia facilitaram as coisas para o PSG, que pôde contar com sua escalação principal, uma semana antes do confronto com o Reims e duas semanas antes de jogar a grande final europeia contra a Inter de Milão, em Munique.

“É sempre bom terminar com uma vitória. É a melhor maneira de nos prepararmos para as duas finais que temos pela frente. Estaremos prontos”, disse o meio-campista português Vitinha.

O PSG concluiu o campeonato, em que dominou do início ao fim, com um gol do seu capitão Marquinhos, autor de uma forte cabeçada após um escanteio (67′). O brasileiro, que pode deixar o clube nesta temporada após 12 anos de serviços prestados, explodiu de alegria na comemoração.

Também simbólico foram os outros dois gols de Kvaratskhelia, o último a chegar ao clube, no mercado de transferências de janeiro de 2025: primeiro ele empatou o jogo para o PSG aos 59 minutos, com um chute de longa distância e depois concluiu com sucesso uma jogada em que penetrou na área (88′).

Mas também houve alguns pontos negativos na noite parisiense, a começar pela ineficácia de Ousmane Dembélé, de volta ao time titular após sua lesão sofrida em Londres, no jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões contra o Arsenal.

Entre seus erros, um chute à queima-roupa de seis metros após uma assistência de ‘Kvara’.

Autor de um hat trick na semana passada contra o Montpellier (4-1), o português Gonçalo Ramos desperdiçou um pênalti (79′), cobrado sem força. Ironicamente, ele havia acabado de substituir Dembélé.

Neste sábado, o PSG sofreu mais um gol de bola parada. Lassine Sinayoko colocou o Auxerre na frente aos 30 minutos.

– Nice na pré-Champions –

Em uma última rodada em que todos os jogos foram disputados simultaneamente, o Nice goleou o Brest por 6 a 0 e terminou em quarto lugar, e assim jogará a terceira fase classificatória para a Liga dos Campeões, onde espera se juntar ao PSG, Olympique de Marselha e Monaco, que terminaram no ‘pódio’ do campeonato e conseguiram assim a classificação direta.

Além disso, o Lyon venceu o Angers por 2 a 0 com dois gols de Alexander Lacazette, mas não conseguiu chegar à Liga dos Campeões, seu grande objetivo.

O Lyon, sexto colocado, terá que se contentar com a terceira competição continental, a Conference League.

Lacazette, o ‘general’ do Lyon, se despediu do clube marcando seus 200º e 201º gols. Ele entrou em campo aos 78 minutos, sendo aplaudido de pé pela torcida e homenageado pelos companheiros de equipe. Lacazette deixa o time em que foi revelado após dez temporadas como profissional, com um hiato de cinco anos no Arsenal (2017-2022).

Rayan Cherki, o principal assistente do campeonato, também se despediu com lágrimas nos olhos, antecipando sua saída do clube.

Além disso, o tradicionalíssimo Saint-Étienne foi rebaixado para a segunda divisão um ano após ser promovido com uma derrota por 3 a 2 diante do Toulouse. O time terminou em penúltimo lugar e se juntou assim ao lanterna Montpellier, que já havia sido rebaixado há várias semanas.

O Reims, antepenúltimo colocado, vai disputar a repescagem pela permanência.

— Resultados da 34ª rodada do Campeonato francês:

– Sábado:

Lens – Monaco 4 – 0

Nice – Brest 6 – 0

PSG – Auxerre 3 – 1

Olympique de Marselha – Rennes 4 – 2

Lyon – Angers 2 – 0

Saint-Etienne – Toulouse 2 – 3

Lille – Reims 2 – 1

Strasbourg – Le Havre 2 – 3

Nantes – Montpellier 3 – 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 84 34 26 6 2 92 35 57

2. Olympique de Marselha 65 34 20 5 9 74 47 27

3. Monaco 61 34 18 7 9 63 41 22

4. Nice 60 34 17 9 8 66 41 25

5. Lille 60 34 17 9 8 52 36 16

6. Lyon 57 34 17 6 11 65 46 19

7. Strasbourg 57 34 16 9 9 56 44 12

8. Lens 52 34 15 7 12 42 39 3

9. Brest 50 34 15 5 14 52 59 -7

10. Toulouse 42 34 11 9 14 44 43 1

11. Auxerre 42 34 11 9 14 48 51 -3

12. Rennes 41 34 13 2 19 51 50 1

13. Nantes 36 34 8 12 14 39 52 -13

14. Angers 36 34 10 6 18 32 53 -21

15. Le Havre 34 34 10 4 20 40 71 -31

16. Reims 33 34 8 9 17 33 47 -14

17. Saint-Etienne 30 34 8 6 20 39 77 -38

18. Montpellier 16 34 4 4 26 23 79 -56

