PSG faz oferta para tirar Kvaratskhelia do Napoli, dizem fontes

ROMA, 10 JAN (ANSA) – O Napoli, atual líder do Campeonato Italiano, teria recebido uma proposta do Paris Saint-Germain pelo ponta georgiano Khvicha Kvaratskhelia, um dos grandes destaques da equipe italiana.

De acordo com múltiplos veículos de comunicação, citando fontes francesas, os azzurri teriam pedido 80 milhões de euros para liberar o atleta de 23 anos. No entanto, os parisienses estariam estudando a possibilidade de oferecer o zagueiro Milan Skriniar como contrapartida para aliviar o valor.

Kvaratskhelia, segundo os periódicos, avalia positivamente a chance de deixar o Napoli no atual mercado de transferências.

Além disso, o georgiano assumiria o protagonismo do ataque do PSG, setor que está carente de grandes nomes desde que Kylian Mbappé foi para o Real Madrid.

Estrela do tricampeonato italiano do Napoli em 2023, Kvaratskhelia se tornou o jogador mais valioso da Série A e chegou a ser comparado com Diego Maradona. Contudo, a forma do ponta esquerda caiu nos últimos tempos. (ANSA).