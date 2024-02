PSG enfrentará o Nice nas quartas de final da Copa da França

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/02/2024 - 19:34 Para compartilhar:

O Paris Saint-Germain, líder do Campeonato Francês, vai enfrentar o Nice, seu principal perseguidor, nas quartas de final da Copa da França, que serão disputadas no final de fevereiro, de acordo com o sorteio realizado nesta quinta-feira (8).

Nas oitavas, o PSG eliminou o Brest (3 a 1), enquanto o Nice passou pelo Montpellier (4 a 1).

Outro duelo entre clubes da primeira divisão francesa será entre Lyon e Strasbourg.

O Lyon, que ressurgiu na temporada depois da chegada do técnico Pierre Sage, bateu o Lille por 2 a 1 nas oitavas. Já o Strasbourg derrotou o Le Havre por 3 a 1.

O Le Puy, time da quarta divisão, vai enfrentar o Rennes, que vem de sete vitórias e um empate nos últimos oito jogos, contando todas as competições.

O último confronto das quartas de final será entre Valenciennes, lanterna da segunda divisão, e Rouen (3ª divisão), que foi a grande surpresa das oitavas de final, ao eliminar o Monaco nos pênaltis (6-5 após empate em 1 a 1 nos 90 minutos).

As quartas de final da Copa da França vão acontecer nos dias 27 e 28 de fevereiro. A final está marcada para o dia 25 de maio e não será disputada, como é habitual, no Stade de France de Paris.

Devido às obras para os Jogos Olímpicos, o jogo será realizado outro local, que pode ser o estádio Pierre-Mauroy, do Lille.

— Confrontos de quartas de final da Copa da França:

PSG (D1) – Nice (D1)

Lyon (D1) – Strasbourg (D1)

Le Puy (D4) – Rennes (D1)

Rouen (D3) – Valenciennes (D2)

