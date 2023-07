PSG empresta holandês Xavi Simons ao RB Leipzig

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/07/2023 - 13:51 Compartilhe

O meia-atacante holandês Xavi Simons, que acabou de retornar de empréstimo do PSV Eindhoven, voltou a ser emprestado pelo Paris Saint-Germain, desta vez ao RB Leipzig, para a temporada 2023/2024, informou o clube francês nesta quarta-feira (19).

O jogador de 20 anos, que tem contrato com o PSG até 2027, foi emprestado em julho do ano passado ao time de Eindhoven.

Na última temporada, ele marcou 22 gols e fez 12 assistências em 48 jogos, conquistando a Copa da Holanda e o vice-campeonato da Eredivisie.

As atuações pelo PSV abriram as portas da seleção holandesa para Simons. O jogador fez parte do elenco que disputou a Copa do Mundo de 2022 e estreou com a camisa da ‘Oranje’ no duelo de oitavas de final contra os Estados Unidos.

