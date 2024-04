PSG empata em casa com Le Havre (3-3) e título do Francês é adiado

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/04/2024 - 19:18 Para compartilhar:

O Paris Saint-Germain não conseguiu passar do empate em 3 a 3 diante do Le Havre sob uma chuva no Parque dos Príncipes, neste sábado (27) pela 31ª rodada da Ligue 1.

O resultado mais uma vez adia a festa do clube parisiense, que precisava dos três pontos para alcançá-lo.

Apesar do empate, o PSG pode garantir o décimo segundo título do campeonato francês de sua história já neste domingo se o Monaco não vencer em sua visita ao Lyon.

Mas além de prolongar a espera pelo que parece ser uma conquista inevitável do título, o empate diante do 15º colocado da tabela, e depois de estar perdendo por 3 a 1, não é o melhor dos incentivos para encarar com otimismo o jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões na quarta-feira contra o Borussia Dortmund, na Alemanha.

Os jogadores comandados pelo técnico Luis Enrique tiveram que correr contra um prejuízo maior durante quase todo o jogo, embora tenham mostrado personalidade antes do confronto da Champions com o jogo de volta marcado para 7 de maio.

O resultado foi pelo menos melhor do que o obtido pelo seu próximo adversário: o Dortmund foi goleado horas antes pelo Leipzig (4-1).

A defesa do PSG apresentou muitas lacunas, com o brasileiro Lucas Beraldo e o português Danilo lentos e passivos nos dois primeiros gols do Le Havre.

Christopher Opéri abriu o placar para os visitantes aos 19 minutos quando avançou com espaço e deu um belo chute cruzado de pé esquerdo.

Bradley Barcola empatou aos 29 empurrando para a rede um cruzamento de Warren Zaïre-Emery.

Ainda no primeiro tempo o atacante André Ayew recolocou seu time na frente com um golaço em que recebeu um passe de calcanhar de Loïc Nego (38′).

– Mbappé, reserva e discreto –

Na segunda etapa Danilo provocou um pênalti ao cometer uma falta desnecessária sobre Nego dentro da área. O meia Abdoulaye Touré converteu a cobrança e ampliou (61′).

Até que veio a reação parisiense, quando parecia que não haveria tempo. O lateral-direito marroquino Achraf Hakimi diminuiu chutando na saída do goleiro (78′) e o centroavante português Gonçalo Ramos deixou tudo igual ao desviar de cabeça nos acréscimos um cruzamento na medida do sul-coreano Lee Kang-in (90’+5).

O astro Kylian Mbappé, que entrou em campo no intervalo, foi discreto pelo lado esquerdo em sua penúltima partida da Ligue 1 no Parque dos Príncipes.

Ele lutou até o fim, mas desta vez não foi decisivo.

Com este ponto, o Le Havre, que havia perdido oito dos últimos dez jogos, sai da posição de repescagem e fica provisoriamente em 15º lugar com 31 pontos.

— Jogos da 31ª rodada do Campeonato francês e classificação:

– Sexta-feira:

Montpellier – Nantes 1 – 1

– Sábado:

PSG – Le Havre 3 – 3

– Domingo:

(08h00) Metz – Lille

(10h00) Lorient – Toulouse

Clermont-Ferrand FC – Reims

Strasbourg – Nice

(12h05) Rennes – Brest

(14h00) Lyon – Monaco

(16h00) Olympique de Marselha – Lens

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 70 31 20 10 1 76 29 47

2. Monaco 58 30 17 7 6 56 38 18

3. Brest 53 30 15 8 7 44 29 15

4. Lille 52 30 14 10 6 43 26 17

5. Nice 48 30 13 9 8 33 24 9

6. Lens 46 30 13 7 10 39 32 7

7. Rennes 42 30 11 9 10 44 36 8

8. Olympique de Marselha 41 30 10 11 9 45 37 8

9. Lyon 41 30 12 5 13 39 49 -10

10. Reims 40 30 11 7 12 37 41 -4

11. Toulouse 37 30 9 10 11 36 39 -3

12. Montpellier 37 31 9 11 11 39 43 -4

13. Strasbourg 36 30 9 9 12 33 41 -8

14. Nantes 32 31 9 5 17 29 49 -20

15. Le Havre 29 31 6 11 14 30 41 -11

16. Metz 29 30 8 5 17 31 49 -18

17. Lorient 26 30 6 8 16 36 59 -23

18. Clermont-Ferrand FC 22 30 4 10 16 21 49 -28

