PSG empata com Nice (1-1) e Monaco assume liderança isolada

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/10/2024 - 20:23

Ainda digerindo a derrota para o Arsenal na Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain empatou em 1 a 1 em sua visita ao Nice neste domingo (6), pela 7ª rodada da Ligue 1, e vai para a pausa internacional na 2ª posição, 2 pontos atrás do líder Monaco.

Com 17 pontos, a equipe parisiense chega à janela para os jogos das seleções sem ter conseguido igualar o ritmo dos monegascos, que fizeram sua parte no sábado ao vencer o Rennes (2-1) fora de casa e continuam a liderar sozinhos com 19 pontos.

Um tropeço que, caso tivesse sido um fato isolado, teria sido considerado menos grave, mas que somado à derrota em Londres na última terça-feira (2 a 0) começa a alimentar dúvidas no ambiente ultraexigente que cerca o clube.

O meia-atacante Ousmane Dembélé, que foi afastado do grupo durante a semana devido a “um problema de compromisso com a sua equipe”, desta vez foi titular, depois de ter voltado ao clube durante o fim de semana, e deu uma assistência para o português Nuno Mendes empatar (52′).

Mas apesar de contar com seu jogador mais decisivo, o PSG teve dificuldade para levar perigo ao Nice (9º), que soube resistir nos momentos de maior pressão e mandar avisos para a baliza defendida por Gianluigi Donnarumma.

Nos minutos finais da primeira etapa, o tunisiano Ali Abdi abriu o placar, com um chute cruzado rasteiro e inalcançável para o goleiro italiano (39′), que colocou as ‘Águias’ em vantagem.

“Poderia ter trocado até cinco jogadores no intervalo”, disse Luis Enrique, insatisfeito com o desempenho de seu time, mas destacando que ficou “orgulhoso” com a atuação da equipe na segunda etapa.

– Reims se aproxima do ‘pódio’ –

Depois de conseguir empatar no início do segundo tempo, o PSG tentou causar danos, mas o Nice conseguiu se reorganizar e os jogadores comandados pelo técnico Franck Haise garantiram um empate para virar a página da derrota sofrida diante da Lazio (4-1) na Liga Europa na quinta-feira.

“Acho que foi um início de temporada promissor. Gosto do que vejo. Acho que é muito melhor do que o início da temporada passada, mas o importante é vencer o campeonato e competir em todos os torneios”, acrescentou o espanhol.

Horas antes, o Reims havia se aproximado do pódio do campeonato ao vencer o Montpellier por 4 a 2, que não conseguiu sair da zona de rebaixamento.

A equipe rubro-negra, que antes da partida inaugurou uma estátua de bronze em homenagem à lenda do clube Just Fontaine, ocupa a quarta posição com 14 pontos, empatada com o Olympique de Marselha (3º), mas com pior saldo de gols.

O Lyon (8º) também deu um passo rumo ao topo ao vencer o Nantes (10º) por 2 a 0 e soma quatro vitórias consecutivas contando todas as competições.

Outra das equipes que disputam torneios europeus, o Brest (10º), aproveitou o bom momento após golear o Salzburgo por 4 a 0 durante a semana e venceu o Le Havre (15º) por 2 a 0.

No outro jogo deste domingo entre duas equipes que lutam por vagas europeias, o Lens (6º) somou o quinto empate consecutivo no campeonato, desta vez diante do Strasbourg (7º) por 2 a 2.

— Resultados da 7ª rodada do Campeonato francês e classificação:

– Sexta-feira:

Olympique de Marselha – Angers 1 – 1

– Sábado:

Saint-Etienne – Auxerre 3 – 1

Lille – Toulouse 2 – 1

Rennes – Monaco 1 – 2

– Domingo:

Lyon – Nantes 2 – 0

Brest – Le Havre 2 – 0

Reims – Montpellier 4 – 2

Strasbourg – Lens 2 – 2

Nice – PSG 1 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Monaco 19 7 6 1 0 14 4 10

2. PSG 17 7 5 2 0 21 6 15

3. Olympique de Marselha 14 7 4 2 1 16 8 8

4. Reims 14 7 4 2 1 14 10 4

5. Lille 13 7 4 1 2 13 8 5

6. Lens 11 7 2 5 0 7 4 3

7. Strasbourg 10 7 2 4 1 14 12 2

8. Lyon 10 7 3 1 3 10 12 -2

9. Nice 9 7 2 3 2 15 7 8

10. Nantes 9 7 2 3 2 9 8 1

11. Brest 9 7 3 0 4 10 13 -3

12. Rennes 7 7 2 1 4 11 11 0

13. Saint-Etienne 7 7 2 1 4 6 18 -12

14. Auxerre 6 7 2 0 5 9 15 -6

15. Le Havre 6 7 2 0 5 7 15 -8

16. Toulouse 5 7 1 2 4 6 10 -4

17. Montpellier 4 7 1 1 5 8 21 -13

18. Angers 3 7 0 3 4 5 13 -8

