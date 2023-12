PSG empata com Dortmund (1-1) e avança às oitavas da Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/12/2023 - 19:07 Para compartilhar:

O Paris Saint-Germain, que chegou a ficar virtualmente eliminado durante mais de 30 minutos, conseguiu avançar às oitavas de final da Liga dos Campeões, ao empatar com o Borussia Dortmund em 1 a 1 nesta quarta-feira (13), pela última rodada do Grupo F.

O empate por si só não garantia a classificação do PSG, mas acabou servindo ao time francês graças à vitória do Milan sobre o Newcastle por 2 a 1 no outro jogo da chave, resultado que leva o time italiano ao playoff de acesso às oitavas da Liga Europa e elimina os ingleses das competições europeias

