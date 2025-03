PSG é ‘um dos melhores times com a bola’, diz técnico do Liverpool

O técnico do Liverpool, Arne Slot, disse em entrevista coletiva nesta terça-feira (4), véspera do jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, que o time francês é “um dos melhores com a bola”.

“É difícil ter uma alta posse de bola contra o PSG. Vamos ter que nos adaptar”, previu Slot, que afirmou que seus jogadores terão que mostrar sua “melhor versão”, “seja no contra-ataque ou na posse de bola”.

“O PSG é, sem nenhuma dúvida, um dos melhores times com a bola. São muito perigosos no plano ofensivo”, advertiu o treinador dos ‘Reds’. “Eles têm uma pressão intensa”.

Segundo o holandês, as ideias de jogo de ambas as equipes são “bastante parecidas”: “os dois times gostam de ter a bola e trabalham duro quando estão sem ela”.

“Tivemos o sorteio mais difícil ao enfrentar o PSG. Preferíamos o Benfica, mas temos que aceitar as regras do jogo”, admitiu Slot, que revelou que o atacante Cody Gakpo, fora do treino desta terça, está “perto de voltar a jogar”, mas “sentiu dores novamente”.

Sobre o técnico do PSG, Luis Enrique, Slot elogiou o “trabalho impressionante” com Ousmane Dembélé, agora um atacante muito eficaz.

“Li que Luis Enrique tinha dito que temos três jogadores rápidos no ataque, mas [Bradley] Barcola, [Ousmane] Dembélé e [Khvicha] Kvaratskhelia não são exatamente lemos. Teremos um plano, o PSG também”, concluiu.

ali/dam/dr/cb